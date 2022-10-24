Meksika'da 'Ölüler Günü' festivali

İki günlük kutlama boyunca giyilen iskelet kostümleri, figürleri ve Catrina olarak bilinen kafatasları, Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden esinlenerek yapılıyor.
İki günlük kutlama boyunca giyilen iskelet kostümleri, figürleri ve Catrina olarak bilinen kafatasları, Jose Guadalupe Posada'nın çizimlerinden esinlenerek yapılıyor.
Festivalde başta Meksikalılar olmak üzere Kanada ve Amerika’da yaşayan Hispanikler de kaybettikleri akrabalarına yiyecekler sunarak ve mezarlarını süsleyerek onları anıyor.
Festivalde başta Meksikalılar olmak üzere Kanada ve Amerika’da yaşayan Hispanikler de kaybettikleri akrabalarına yiyecekler sunarak ve mezarlarını süsleyerek onları anıyor.
Bu festivalin amacı ölümün hayatın bir parçası olduğunu hatırlamak.
Bu festivalin amacı ölümün hayatın bir parçası olduğunu hatırlamak.
Ayrıca Meksikalı aileler her yıl bu özel günde, hayatını kaybeden sevdiklerinin kabirlerini ziyaret ediyor.
Ayrıca Meksikalı aileler her yıl bu özel günde, hayatını kaybeden sevdiklerinin kabirlerini ziyaret ediyor.
UNESCO, 2008 yılında Ölüler Günü’nü Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne aldıktan sonra festival tüm dünyada dikkat çekti.
UNESCO, 2008 yılında Ölüler Günü’nü Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne aldıktan sonra festival tüm dünyada dikkat çekti.