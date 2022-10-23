Yelken yarışçıları anlattı: ‘Türkiye’de bu sporların çok daha fazla yapılması lazım’

© Sputnik / Burcu Okutan Evinin arsasındaki marangoz atölyesinde bu tekneleri yaptığını söyleyen Özkeskin, “Dört tarafı açık, üstünde çatı var. Bu fiziksel bir iş, yazın sıcak altında, kışın da soğukta çalışıyoruz. Ama aldığımız keyif, üretme ilgisi, daha güzele ulaşma çabası bu zorlukları pek hissettirmiyor bize. Bunu Türkiye’de yapmak zor. Mali zorlukları bir şekilde aşarsınız. Bizi bürokratik zorluklarla uğraştırmasınlar, yeter. Bu tekneleri biz evladımız gibi görürüz. Her gördüğünüz ahşap elimizden 7-8 kere geçmiştir. Varsa bir ilgili, buna müdahale etsin. Mavi Vatan diyoruz, burada kendi ürettiğin teknenle hak iddia edersin. Fransa ürettiklerine karşı, bu benim Türk geleneksel teknem, biz yüzyıllardır bu denizdeyiz dersin. Geleneksel sanatlarımızın hak ettiği ilgiyi alması gerekiyor” dedi ve şunları ekledi.