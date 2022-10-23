https://sputniknews.com.tr/20221023/yazar-yucel-hicbir-zaman-insanlari-irrasyonel-dusuncelere-sevkedecek-tavir-gutmedim-1062641890.html
Yazar Yücel: Hiçbir zaman insanları irrasyonel düşüncelere sevkedecek tavır gütmedim
Yazar Yücel: Hiçbir zaman insanları irrasyonel düşüncelere sevkedecek tavır gütmedim
Yazar Yücel, “Fantastik edebiyatı çok seviyorum fakat kendimi salt fantastik bir yazar olarak da görmüyorum. Hiçbir zaman insanları hayaletlere, sahte... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T23:33+0300
2022-10-23T23:33+0300
2022-10-24T12:33+0300
yazar
gündem dişi
fantastik
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Yazar Yücel: Hiçbir zaman insanları irrasyonel düşüncelere sevkedecek tavır gütmedim
Yazar Yücel: Hiçbir zaman insanları irrasyonel düşüncelere sevkedecek tavır gütmedim
Ödüllü yazar Doğu Yücel, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.“Kendimi en fazla bulduğum alan yazmaktı” diyen Yücel, “Baştan bu tarafa yazmaktan çok hoşlandım. Can sıkıntımı ve bütün ifade etmek istediğim şeyleri yazarak anlatmayı, hobinin üstünde bir şeye dönüştürdüm. Yazmak 14-15 yaşımdan itibaren benim hayatımın merkezinde oldu. Adanmışlık ve disiplinle yazmaya devam ettim ve metinlerimin üstünde çok çalıştım. Çok sildim, çok yazdım. Bir öykü üstünde bile çok fazla çalıştım” şeklinde konuştu.Yücel, “Fantastik edebiyatı çok seviyorum fakat kendimi salt fantastik bir yazar olarak da görmüyorum. Hiçbir zaman insanları hayaletlere, sahte inançlara yöneltecek, irrasyonel düşüncelere sevkedecek bir tavır gütmedim. Hayatı çok monoton buluyorum. Hayal gücü egzersizini seviyorum” dedi.‘Yazarken kafamda öyküyü film gibi görüyorum’Şimdiye kadar öykü ve romanları beyaz perdeye de taşınan Yücel, “Öykülerimin ve romanlarımın sinemaya uyarlanması beni çok mutlu ediyor. Ben zaten yazarken kafamda öyküyü film gibi görüyorum” ifadelerini kullandı.
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Serhat Sarısözen
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
yazar, fantastik, аудио
Yazar Yücel: Hiçbir zaman insanları irrasyonel düşüncelere sevkedecek tavır gütmedim
23:33 23.10.2022 (güncellendi: 12:33 24.10.2022) Abone ol
Yazar Yücel, “Fantastik edebiyatı çok seviyorum fakat kendimi salt fantastik bir yazar olarak da görmüyorum. Hiçbir zaman insanları hayaletlere, sahte inançlara yöneltecek, irrasyonel düşüncelere sevkedecek bir tavır gütmedim” dedi.
Ödüllü yazar Doğu Yücel, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
“Kendimi en fazla bulduğum alan yazmaktı” diyen Yücel, “Baştan bu tarafa yazmaktan çok hoşlandım. Can sıkıntımı ve bütün ifade etmek istediğim şeyleri yazarak anlatmayı, hobinin üstünde bir şeye dönüştürdüm. Yazmak 14-15 yaşımdan itibaren benim hayatımın merkezinde oldu. Adanmışlık ve disiplinle yazmaya devam ettim ve metinlerimin üstünde çok çalıştım. Çok sildim, çok yazdım. Bir öykü üstünde bile çok fazla çalıştım” şeklinde konuştu.
Yücel, “Fantastik edebiyatı çok seviyorum fakat kendimi salt fantastik bir yazar olarak da görmüyorum. Hiçbir zaman insanları hayaletlere, sahte inançlara yöneltecek, irrasyonel düşüncelere sevkedecek bir tavır gütmedim. Hayatı çok monoton buluyorum. Hayal gücü egzersizini seviyorum” dedi.
‘Yazarken kafamda öyküyü film gibi görüyorum’
Şimdiye kadar öykü ve romanları beyaz perdeye de taşınan Yücel, “Öykülerimin ve romanlarımın sinemaya uyarlanması beni çok mutlu ediyor. Ben zaten yazarken kafamda öyküyü film gibi görüyorum” ifadelerini kullandı.