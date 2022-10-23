https://sputniknews.com.tr/20221023/yazar-yucel-hicbir-zaman-insanlari-irrasyonel-dusuncelere-sevkedecek-tavir-gutmedim-1062641890.html

Yazar Yücel: Hiçbir zaman insanları irrasyonel düşüncelere sevkedecek tavır gütmedim

Yazar Yücel: Hiçbir zaman insanları irrasyonel düşüncelere sevkedecek tavır gütmedim

Yazar Yücel, “Fantastik edebiyatı çok seviyorum fakat kendimi salt fantastik bir yazar olarak da görmüyorum. Hiçbir zaman insanları hayaletlere, sahte... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T23:33+0300

2022-10-23T23:33+0300

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yazar

gündem dişi

fantastik

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Yazar Yücel: Hiçbir zaman insanları irrasyonel düşüncelere sevkedecek tavır gütmedim Yazar Yücel: Hiçbir zaman insanları irrasyonel düşüncelere sevkedecek tavır gütmedim

Ödüllü yazar Doğu Yücel, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.“Kendimi en fazla bulduğum alan yazmaktı” diyen Yücel, “Baştan bu tarafa yazmaktan çok hoşlandım. Can sıkıntımı ve bütün ifade etmek istediğim şeyleri yazarak anlatmayı, hobinin üstünde bir şeye dönüştürdüm. Yazmak 14-15 yaşımdan itibaren benim hayatımın merkezinde oldu. Adanmışlık ve disiplinle yazmaya devam ettim ve metinlerimin üstünde çok çalıştım. Çok sildim, çok yazdım. Bir öykü üstünde bile çok fazla çalıştım” şeklinde konuştu.Yücel, “Fantastik edebiyatı çok seviyorum fakat kendimi salt fantastik bir yazar olarak da görmüyorum. Hiçbir zaman insanları hayaletlere, sahte inançlara yöneltecek, irrasyonel düşüncelere sevkedecek bir tavır gütmedim. Hayatı çok monoton buluyorum. Hayal gücü egzersizini seviyorum” dedi.‘Yazarken kafamda öyküyü film gibi görüyorum’Şimdiye kadar öykü ve romanları beyaz perdeye de taşınan Yücel, “Öykülerimin ve romanlarımın sinemaya uyarlanması beni çok mutlu ediyor. Ben zaten yazarken kafamda öyküyü film gibi görüyorum” ifadelerini kullandı.

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2022

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yazar, fantastik, аудио