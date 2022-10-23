https://sputniknews.com.tr/20221023/vanda-11-yil-onceki-depremde-hayatini-kaybedenler-anildi-1062620121.html

Van'da 11 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı

Van'da 11 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı

Van'ın Erciş ilçesinde 604 kişinin yaşamını yitirdiği 7.2 büyüklüğündeki depremin 11'inci yıldönümünde, anma programı düzenlendi. 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T16:29+0300

2022-10-23T16:29+0300

2022-10-23T16:30+0300

türkiye

van

deprem

van depremi

anma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/17/1062619977_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_f0785e76bfc2437e732a0f69fd65f102.jpg

Kentte 23 Ekim 2011'de merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 604 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı. Depremin yıldönümünde Erciş ilçesinde anma programı düzenlendi. Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Kızılay Şubesi Başkanlığı'nca düzenlenen program deprem anını anlatan fotoğrafların sergilenmesi ile başladı.Daha sonra Erciş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile beraberindeki Erciş Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz ve kamu kurum amirleri, deprem hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyit Muhammed Mezarlığı'na gitti.Kaymakam Mehmetbeyoğlu ile beraberindekiler, burada dualar edip, ölenlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Mehmetbeyoğlu, "Bugün depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kabirlerine gidip, dualar ettik. Ülkemiz üzerinde bulunan 2 fay hattından biri de ilçemizden geçmektedir. Bundan sonraki süreçte deprem gerçeği ile birlikte yaşamak zorundayız" dedi.

türkiye

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

van, deprem, van depremi, anma