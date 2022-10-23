https://sputniknews.com.tr/20221023/ukrayna-ordusu-energodarda-bir-oteli-vurdu-1062622737.html
Ukrayna ordusu Energodar’da bir oteli vurdu
Ukrayna ordusu Energodar’da bir oteli vurdu
Energodar Belediye Başkanı Aleksandr Volga, Ukrayna ordusunun kentin içinde yer alan bir oteli vurduğunu, saldırıda yaralanan olmadığını bildirdi. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T18:26+0300
2022-10-23T18:26+0300
2022-10-23T18:26+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
otel
saldırı
rosenergoatom
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Rossiya 24 televizyonuna konuk olan Volga, Ukrayna ordusunun bu sabah Zaporojye Bölgesi’ndeki Energodar kentinde yer alan ve Rosenergoatom çalışanlarının yerleştirildiği bir otel binasını vurduğunu, saldırıda yaralanan olmadığını belirtti. Volga, “Alisa Otel'e üç kez saldırıldı. Gerçekten de bu otelde kısa bir süre önce Rosenergoatom çalışanları yaşıyordu. O anda herkesin görevli olduğu için şükrediyoruz. Otel tamamen boştu” açıklamasında bulundu.Rosenergoatom: Ukrayna ordusu Energodar’daki oteli kasten vurduRosenergoatom Genel Müdürü danışmanı Ranat Karçaa, Ukrayna ordusunun kendisinin ve ekibinin Energodar’da kalmayı planladıkları oteli kasten vurduğunu belirtti.Rossiya 24 televizyonuna konuya ilişkin açıklamada bulunan Karçaa, “Bu konukevinde benden ve ekibimin üyelerinden başka hiç kimse yaşamadı. Buna karşıydım, çünkü tesisin dikkatli bir biçimde izlendiğini biliyordum. Perşembe ve sonra cuma günü oldukça fazla sayıda insan geldiğimi biliyordu, fakat gelişimin cumartesine ertelendiğini yalnızca birkaç kişi biliyordu” dedi ve devam etti:
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rusya, ukrayna, otel, saldırı, rosenergoatom
rusya, ukrayna, otel, saldırı, rosenergoatom
Ukrayna ordusu Energodar’da bir oteli vurdu
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Energodar Belediye Başkanı Aleksandr Volga, Ukrayna ordusunun kentin içinde yer alan bir oteli vurduğunu, saldırıda yaralanan olmadığını bildirdi.
Rossiya 24 televizyonuna konuk olan Volga, Ukrayna ordusunun bu sabah Zaporojye Bölgesi’ndeki Energodar kentinde yer alan ve Rosenergoatom çalışanlarının yerleştirildiği bir otel binasını vurduğunu, saldırıda yaralanan olmadığını belirtti. Volga, “Alisa Otel'e üç kez saldırıldı. Gerçekten de bu otelde kısa bir süre önce Rosenergoatom çalışanları yaşıyordu. O anda herkesin görevli olduğu için şükrediyoruz. Otel tamamen boştu” açıklamasında bulundu.
Rosenergoatom: Ukrayna ordusu Energodar’daki oteli kasten vurdu
Rosenergoatom Genel Müdürü danışmanı Ranat Karçaa, Ukrayna ordusunun kendisinin ve ekibinin Energodar’da kalmayı planladıkları oteli kasten vurduğunu belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuya ilişkin açıklamada bulunan Karçaa, “Bu konukevinde benden ve ekibimin üyelerinden başka hiç kimse yaşamadı. Buna karşıydım, çünkü tesisin dikkatli bir biçimde izlendiğini biliyordum. Perşembe ve sonra cuma günü oldukça fazla sayıda insan geldiğimi biliyordu, fakat gelişimin cumartesine ertelendiğini yalnızca birkaç kişi biliyordu” dedi ve devam etti:
“Saldırının bana ve ekibime adandığını söyleyebilirim.”