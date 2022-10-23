https://sputniknews.com.tr/20221023/ukrayna-ordusu-energodarda-bir-oteli-vurdu-1062622737.html

Ukrayna ordusu Energodar’da bir oteli vurdu

Ukrayna ordusu Energodar’da bir oteli vurdu

Energodar Belediye Başkanı Aleksandr Volga, Ukrayna ordusunun kentin içinde yer alan bir oteli vurduğunu, saldırıda yaralanan olmadığını bildirdi. 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T18:26+0300

2022-10-23T18:26+0300

2022-10-23T18:26+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

otel

saldırı

rosenergoatom

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Rossiya 24 televizyonuna konuk olan Volga, Ukrayna ordusunun bu sabah Zaporojye Bölgesi’ndeki Energodar kentinde yer alan ve Rosenergoatom çalışanlarının yerleştirildiği bir otel binasını vurduğunu, saldırıda yaralanan olmadığını belirtti. Volga, “Alisa Otel'e üç kez saldırıldı. Gerçekten de bu otelde kısa bir süre önce Rosenergoatom çalışanları yaşıyordu. O anda herkesin görevli olduğu için şükrediyoruz. Otel tamamen boştu” açıklamasında bulundu.Rosenergoatom: Ukrayna ordusu Energodar’daki oteli kasten vurduRosenergoatom Genel Müdürü danışmanı Ranat Karçaa, Ukrayna ordusunun kendisinin ve ekibinin Energodar’da kalmayı planladıkları oteli kasten vurduğunu belirtti.Rossiya 24 televizyonuna konuya ilişkin açıklamada bulunan Karçaa, “Bu konukevinde benden ve ekibimin üyelerinden başka hiç kimse yaşamadı. Buna karşıydım, çünkü tesisin dikkatli bir biçimde izlendiğini biliyordum. Perşembe ve sonra cuma günü oldukça fazla sayıda insan geldiğimi biliyordu, fakat gelişimin cumartesine ertelendiğini yalnızca birkaç kişi biliyordu” dedi ve devam etti:

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