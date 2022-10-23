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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221023/soygu-fransiz-mevkidasina-kiev-tarafindan-kirli-bomba-kullanilabilecegini-bildirdi-1062618038.html
Şoygu, Fransız mevkidaşına Kiev tarafından ‘kirli bomba’ kullanılabileceğini bildirdi
Şoygu, Fransız mevkidaşına Kiev tarafından ‘kirli bomba’ kullanılabileceğini bildirdi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun Fransız mevkidaşı Lekornu’ya Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanabilme olasılığı hakkında bilgi verdiği bildirildi. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T14:24+0300
2022-10-23T14:25+0300
ukrayna krizi
rusya
fransa
sergey şoygu
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Sergey Şoygu, Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Şoygu, Fransız mevkidaşına Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanılabileceği konusunda bilgi verdi ve bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.Açıklamada, “23 Ekim 2022 tarihinde Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral S.K. Şoygu ile Fransa Cumhuriyeti Savunma Bakanı S. Lecornu arasında telefon görüşmesi yapıldı. İstikrarlı bir şekilde daha da kontrolsüz bir tırmanış eğilimi gösteren Ukrayna'daki durum ele alındı” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca ‘Şoygu’nun Fransız meslektaşına Ukrayna'nın ‘kirli bomba’ kullanarak olası provokasyonlarda bulunma olasılığı ile ilgili endişelerini ilettiği’ kaydedildi.
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rusya, fransa, sergey şoygu
rusya, fransa, sergey şoygu

Şoygu, Fransız mevkidaşına Kiev tarafından ‘kirli bomba’ kullanılabileceğini bildirdi

14:24 23.10.2022 (güncellendi: 14:25 23.10.2022)
© SputnikSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun Fransız mevkidaşı Lekornu’ya Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanabilme olasılığı hakkında bilgi verdiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Sergey Şoygu, Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Şoygu, Fransız mevkidaşına Kiev tarafından olası bir ‘kirli bomba’ kullanılabileceği konusunda bilgi verdi ve bu durumdan duyduğu endişeyi dile getirdi.
Açıklamada, “23 Ekim 2022 tarihinde Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral S.K. Şoygu ile Fransa Cumhuriyeti Savunma Bakanı S. Lecornu arasında telefon görüşmesi yapıldı. İstikrarlı bir şekilde daha da kontrolsüz bir tırmanış eğilimi gösteren Ukrayna'daki durum ele alındı” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca ‘Şoygu’nun Fransız meslektaşına Ukrayna'nın ‘kirli bomba’ kullanarak olası provokasyonlarda bulunma olasılığı ile ilgili endişelerini ilettiği’ kaydedildi.
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