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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221023/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austin-ile-ukraynadaki-durumu-gorustu--1062624085.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Austin ile Ukrayna’daki durumu görüştü
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Austin ile Ukrayna’daki durumu görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile Ukrayna’daki durumu görüştüğü bildirildi. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T19:14+0300
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abd
rusya
sergey şoygu
lloyd austin
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Bakan Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi; görüşmede Ukrayna’daki durum ele alındı.Açıklamada, “23 Ekim 2022 tarihinde Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Austin arasında telefon görüşmesi yapıldı. Savunma bakanları Ukrayna'daki durumu ele aldı” ifadelerine yer verildi.
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abd, rusya, sergey şoygu, lloyd austin
abd, rusya, sergey şoygu, lloyd austin

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Austin ile Ukrayna’daki durumu görüştü

19:14 23.10.2022 (güncellendi: 19:16 23.10.2022)
© Sputnik / Alexey Nikolsky / Multimedya arşivine gidinRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© Sputnik / Alexey Nikolsky
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile Ukrayna’daki durumu görüştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Bakan Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi; görüşmede Ukrayna’daki durum ele alındı.
Açıklamada, “23 Ekim 2022 tarihinde Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Austin arasında telefon görüşmesi yapıldı. Savunma bakanları Ukrayna'daki durumu ele aldı” ifadelerine yer verildi.
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