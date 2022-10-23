https://sputniknews.com.tr/20221023/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austin-ile-ukraynadaki-durumu-gorustu--1062624085.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Austin ile Ukrayna’daki durumu görüştü
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Austin ile Ukrayna’daki durumu görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile Ukrayna’daki durumu görüştüğü bildirildi. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T19:14+0300
2022-10-23T19:14+0300
2022-10-23T19:16+0300
abd
rusya
sergey şoygu
lloyd austin
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Bakan Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi; görüşmede Ukrayna’daki durum ele alındı.Açıklamada, “23 Ekim 2022 tarihinde Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Austin arasında telefon görüşmesi yapıldı. Savunma bakanları Ukrayna'daki durumu ele aldı” ifadelerine yer verildi.
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abd, rusya, sergey şoygu, lloyd austin
abd, rusya, sergey şoygu, lloyd austin
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Austin ile Ukrayna’daki durumu görüştü
19:14 23.10.2022 (güncellendi: 19:16 23.10.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile Ukrayna’daki durumu görüştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Bakan Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi; görüşmede Ukrayna’daki durum ele alındı.
Açıklamada, “23 Ekim 2022 tarihinde Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Austin arasında telefon görüşmesi yapıldı. Savunma bakanları Ukrayna'daki durumu ele aldı” ifadelerine yer verildi.