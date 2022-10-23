https://sputniknews.com.tr/20221023/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austin-ile-ukraynadaki-durumu-gorustu--1062624085.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Austin ile Ukrayna’daki durumu görüştü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Austin ile Ukrayna’daki durumu görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile Ukrayna’daki durumu görüştüğü bildirildi. 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T19:14+0300

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abd

rusya

sergey şoygu

lloyd austin

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Bakan Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi; görüşmede Ukrayna’daki durum ele alındı.Açıklamada, “23 Ekim 2022 tarihinde Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Austin arasında telefon görüşmesi yapıldı. Savunma bakanları Ukrayna'daki durumu ele aldı” ifadelerine yer verildi.

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abd, rusya, sergey şoygu, lloyd austin