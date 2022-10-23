https://sputniknews.com.tr/20221023/rus-ordusu-ukraynanin-askeri-yonetim-ve-enerji-sistemlerini-vurmaya-devam-ediyor-1062620437.html

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri yönetim ve enerji sistemlerini vurmaya devam ediyor

Rus ordusu Ukrayna’nın askeri yönetim ve enerji sistemlerini vurmaya devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın askeri yönetim ve enerji sistemlerini vurmaya devam ettiğini belirtti. 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T16:38+0300

2022-10-23T16:38+0300

2022-10-23T16:38+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

igor konaşenkov

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

himars roket sistemi

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Bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon ile ilgili güncel bilgileri paylaşan Konaşenkov, “Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji tesislerini uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla vurmaya devam etti. Belirlenen tüm hedefler vuruldu" açıklamasını yaptı.Kiev’in Zaporojye Bölgesin’deki Energodar kentinin doğusuna ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne bitişik bölgeye bir günde 30’un üzerinde top mermisi ateşlediğine dikkat çeken Konaşenkov, Rus askerlerin karşılık vererek düşmanın atış mevzilerini bastırdığını, bombardıman sonucu santralde can kaybı ve hasar meydana gelmediğini, çevredeki radyasyonun normal değerlerde olduğunu kaydetti.Ukrayna ordusunun Güney Donetsk istikametinde Rus ordusunun mevzilerine yönelik saldırı başlattığını söyleyen Konaşenkov, açılan top ateşiyle düşman güçlerinin durdurulup dağıtıldığını, 40’ın üzerinde Ukraynalı askerin, 7 zırhlı muharebe aracının ve 4 otomobilin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.Nikolayev-Krivoy Rog istikametinde Ukrayna ordusunun tüm saldırı girişimlerinin durdurulduğu bilgisini veren Konaşenkov, 90’ın üzerinde asker kaybeden düşmanın mevzilerine geri püskürtüldüğünün, düşmana ait 3 tankın ve 8 zırhlı aracın imha edildiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusunun Krasnıy Liman ve Kupyansk istikametinde de tüm saldırı girişimlerinin geri püskürttüğü bilgisini veren sözcü, topçu birliklerinin ateşi ve Rus birliklerin aktif eylemleri ile Ukrayna’ya ait 20’nin üzerinde asker, iki zırhlı personel taşıyıcısı ve bir otomobilin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.Taktik ve saldırı uçaklarının, füze ve topçu birliklerinin ateşiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye Bölgesi’nde konuşlanan birliklerin komuta noktasının vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, ayrıca düşmanın 167 farklı bölgede konuşlandırdığı 67 topçu birliğinin, askeri personelin ve teçhizatın etkisiz hale getirildiğini vurguladı.Tümgeneral Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov, Herson bölgelerinde, ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ve Nikolayev yerleşim bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 5 mühimmat deposunu imha ettiğini aktardı.Rus komutan, hava savunma sistemlerinin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetinde, ayrıca Herson ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü, Herson Bölgesi’nde ve LHC’de ise Ukrayna’ya ait 6 adet HIMARS ve çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan 1 adet HARM mermisini önlediğini ifade etti.

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rusya, ukrayna, igor konaşenkov, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), himars roket sistemi