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https://sputniknews.com.tr/20221023/roslyn-kasirgasi-meksikaya-yaklasiyor-1062610334.html
Roslyn Kasırgası Meksika'ya yaklaşıyor
Roslyn Kasırgası Meksika'ya yaklaşıyor
Büyük Okyanus’ta oluşan ve kategori 4 seviyesine yükselen Roslyn Kasırgası Meksika topraklarına doğru yaklaşıyor. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T02:44+0300
2022-10-23T02:44+0300
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Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin batı kıyılarını etkisi altına alan Roslyn Kasırgası’nın Saffir-Simpson ölçeğine göre kategori 4 seviyesine ulaşarak majör kasırgaya dönüştüğü belirtildi.Şu anda Jalisco eyaleti açıklarında yer alan ve saatte 215 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar ile birlikte kuzeydoğu yönünde ilerleyen Roslyn Kasırgası’nın yarın Nayarit eyaletinde karaya vurması bekleniyor.Meteoroloji yetkilileri kasırganın Jalisco eyaletinde olağanüstü yağışlara neden olacağına dikkat çekerek, akarsu taşkınları, sel ve toprak kaymaları konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Jalisco Valiliği Roslyn Kasırgası sebebiyle eyalet genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.Roslyn Kasırgası’nın ayrıca Colima, Nayarit ve Michoacan eyaletlerinde de yoğun yağışlar ile etkili olacağı belirtilirken, deniz kıyısında 5 ila 7 metre yükseklikte dalgaların oluşabileceği ifade ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221009/julia-firtinasi-1-derece-kasirgaya-donustu-1062115386.html
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meksika, kasırga
meksika, kasırga

Roslyn Kasırgası Meksika'ya yaklaşıyor

02:44 23.10.2022
© AFP 2022 / MARK FELIXİda kasırgası, fırtına, kasırga
İda kasırgası, fırtına, kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022 / MARK FELIX
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Büyük Okyanus’ta oluşan ve kategori 4 seviyesine yükselen Roslyn Kasırgası Meksika topraklarına doğru yaklaşıyor.
Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin batı kıyılarını etkisi altına alan Roslyn Kasırgası’nın Saffir-Simpson ölçeğine göre kategori 4 seviyesine ulaşarak majör kasırgaya dönüştüğü belirtildi.
Şu anda Jalisco eyaleti açıklarında yer alan ve saatte 215 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar ile birlikte kuzeydoğu yönünde ilerleyen Roslyn Kasırgası’nın yarın Nayarit eyaletinde karaya vurması bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri kasırganın Jalisco eyaletinde olağanüstü yağışlara neden olacağına dikkat çekerek, akarsu taşkınları, sel ve toprak kaymaları konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Jalisco Valiliği Roslyn Kasırgası sebebiyle eyalet genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.
Roslyn Kasırgası’nın ayrıca Colima, Nayarit ve Michoacan eyaletlerinde de yoğun yağışlar ile etkili olacağı belirtilirken, deniz kıyısında 5 ila 7 metre yükseklikte dalgaların oluşabileceği ifade ediliyor.
Grace Kasırgası, Meksika'nın Karayip kıyılarına ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
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