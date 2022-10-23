https://sputniknews.com.tr/20221023/putinden-siye-kutlama-cin-komunist-partisi-kongresinin-sonuclari-siyasi-otoritenizi-dogruladi-1062615995.html
Putin’den Şi’ye kutlama: Çin Komünist Partisi Kongresi'nin sonuçları siyasi otoritenizi doğruladı
Putin’den Şi’ye kutlama: Çin Komünist Partisi Kongresi'nin sonuçları siyasi otoritenizi doğruladı
Rusya lideri Putin, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin üçüncü kez genel sekreteri seçilen Devlet Başkanı Şi’ye kutlama telgrafı göndererek ÇKP... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T12:45+0300
2022-10-23T12:45+0300
2022-10-23T12:45+0300
dünya
rusya
çin
vladimir putin
şi cinping
kutlama
çin komünist partisi (çkp)
kongre
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin üçüncü kez genel sekreteri seçilen Devlet Başkanı Şi Cinping’e kutlama telgrafı gönderdi.Kremlin sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Çin Komünist Partisi'nin 20. Yıldönümü Kongresi'nin sonuçları yüksek siyasi otoritenizin yanı sıra önderlik ettiğiniz partinin birlik ve beraberliğini tam olarak teyit etti” ifadelerine yer verildi.Putin, Çin 20. Ulusal Kongresi'nin kararlarının Çin Halk Cumhuriyeti’nin önündeki görevlerin yerine getirilmesine ve ülkenin konumunun güçlendirilmesine katkıda bulunacağına olan inancını da dile getirdi.“Devletlerimiz arasında kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimin geliştirilmesine yönelik yapıcı diyalogumuzun ve yakın ortak çalışmamızın sürmesinden memnuniyet duyacağım” diyen Putin, ayrıca Şi Cinping’e başarı, sağlık ve refah dileklerini de iletti.
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rusya, çin, vladimir putin, şi cinping, kutlama, çin komünist partisi (çkp), kongre
rusya, çin, vladimir putin, şi cinping, kutlama, çin komünist partisi (çkp), kongre
Putin’den Şi’ye kutlama: Çin Komünist Partisi Kongresi'nin sonuçları siyasi otoritenizi doğruladı
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Rusya lideri Putin, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin üçüncü kez genel sekreteri seçilen Devlet Başkanı Şi’ye kutlama telgrafı göndererek ÇKP Kongresi'nin sonuçlarının Çin liderinin siyasi otoritesini teyit ettiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin üçüncü kez genel sekreteri seçilen Devlet Başkanı Şi Cinping’e kutlama telgrafı gönderdi.
Kremlin sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Çin Komünist Partisi'nin 20. Yıldönümü Kongresi'nin sonuçları yüksek siyasi otoritenizin yanı sıra önderlik ettiğiniz partinin birlik ve beraberliğini tam olarak teyit etti” ifadelerine yer verildi.
Putin, Çin 20. Ulusal Kongresi'nin kararlarının Çin Halk Cumhuriyeti’nin önündeki görevlerin yerine getirilmesine ve ülkenin konumunun güçlendirilmesine katkıda bulunacağına olan inancını da dile getirdi.
“Devletlerimiz arasında kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimin geliştirilmesine yönelik yapıcı diyalogumuzun ve yakın ortak çalışmamızın sürmesinden memnuniyet duyacağım” diyen Putin, ayrıca Şi Cinping’e başarı, sağlık ve refah dileklerini de iletti.