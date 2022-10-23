https://sputniknews.com.tr/20221023/ortayli-nesiller-arasi-catisma-yuzunden-insanlar-koyleri-terk-ediyorlar-turk-ailesi-parcalaniyor-1062623211.html

Ortaylı: Nesiller arası çatışma yüzünden insanlar köyleri terk ediyorlar, Türk ailesi parçalanıyor

Ortaylı: Nesiller arası çatışma yüzünden insanlar köyleri terk ediyorlar, Türk ailesi parçalanıyor

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı “Nesiller arası çatışma yüzünden insanlar köyleri terk ediyorlar. Bu ciddi bir şey. Türk ailesi parçalanıyor. Parçalanmanın... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T18:50+0300

2022-10-23T18:50+0300

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türkiye

ilber ortaylı

aile

kayseri

çatışma

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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı kapsamında söyleşiye katıldı. Ortaylı, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, her yerde aile yapısının önemli olduğundan bahsettiğini aktardı.Gençlerin sözlerinin dinlenmemesinden yakındığını anlatan Ortaylı, "Köyün aile içi yapısını düzenleyememişiz. Evin ihtiyarları, gençleri dinlemiyor. Hiçbir şekilde dinlemiyor ve huyları buna müsait değil" dedi. Bu durumun köyde değil, şehirde de aynı olduğunu dile getiren Ortaylı, şöyle konuştu:Her toplumun kendine ait adetleri olduğunu vurgulayan Ortaylı, "Çok yanlış teoriler var. Çekirdek aile. İşte ailenin küçüklüğü, kadının ve gençlerin özgürlüğü, bunlar iyi güzel de yani her zaman da geçerli sloganlar değil. Her toplumun kendi adeti değil. Siz bu toplumda 16 yaşına gelen çocuk için 'hadi artık sana yeterince baktık, git ekmeğini bul' diye bir lafa maruz kalacağını düşünüyor musunuz? Herkes çocuğuna sonuna kadar sahip çıkıyor, büyütüyor" ifadelerini kullandı.

türkiye

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ilber ortaylı, aile, kayseri, çatışma