https://sputniknews.com.tr/20221023/milli-halterci-sara-yenigun-uc-altin-madalya-kazanarak-avrupa-sampiyonu-oldu-1062621001.html

Milli halterci Sara Yenigün, üç altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Sara Yenigün, üç altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Sara Yenigün, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı. 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T17:02+0300

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spor

türkiye

halter

sara yenigün

avrupa

şampiyon

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Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Durres şehrinde devam eden organizasyonun sekizinci gününde 87 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Sara Yenigün, üç altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.Ay-yıldızlı halterci, koparmada 95 kilo, silkmede 123 kilo ve toplamda 218 kiloluk dereceyle üç altın madalya elde etti. Bu sonuçla millilerin şampiyonadaki madalya sayısı 14 altın, 17 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 37 oldu.

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türkiye, halter, sara yenigün, avrupa, şampiyon