https://sputniknews.com.tr/20221023/mcfitin-kurucusu-rainer-schallerin-ozel-jeti-dustu-ucaktaki-herkesin-oldugu-dusunuluyor-1062617445.html

McFit'in kurucusu Rainer Schaller'in özel jeti düştü: Uçaktaki herkesin öldüğü düşünülüyor

McFit'in kurucusu Rainer Schaller'in özel jeti düştü: Uçaktaki herkesin öldüğü düşünülüyor

Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden McFit'in kurucusu Alman iş insanı Rainer Schaller ve ailesini taşıyan uçakla iletişimin kesildiği açıklandı. Kayıp... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T13:38+0300

2022-10-23T13:38+0300

2022-10-23T13:38+0300

dünya

rainer schaller

mcfit

uçak kazası

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Yetkililer, McFit'in 53 yaşındaki kurucusu, kız arkadaşı Christiane Schikorsky ve çocukları Aaron ve Finja, özel jetleri ile Limón'a giderken kayboldu. Yetkililer, yaptıkları arama sırasında trajik bir bulguya ulaştı. NTV’nin aktardığına göre, Schaller ve uçakta bulunan diğer beş kişi aranırken, denizde bir yetişkin ve bir çocuğun cesetleri bulundu.Kosta Rika Kamu Güvenliği Bakanlığı ise Ulusal Sahil Güvenlik ve Hava Gözetleme Servisi tarafından yapılan arama operasyonu sırasında bir yetişkin ve bir çocuğunun cesedinin bulunduğunu doğruladı. Yetkililer ayrıca, Juan Santamaria havaalanındaki varış noktasından yaklaşık 40 km uzaklıkta özel koltuklarından birini ve çeşitli eşyaların bulunduğunu aktardı.Diğer taraftan, Alman milyonerin geçen Cuma gecesi ailesiyle birlikte Meksika'dan havalandığı bildirildi. Kişisel antrenör olduğu düşünülen Marcus Kurreck adındaki bir adamın da özel jette bulunduğu açıklandı. Sivil Havacılık Kurumu müdürü Fernando Naranjo "İçerisinde toplam 6 kişinin bulunduğu özel jet, Limón havalimanına varmadan yaklaşık 40 km önce radardan kayboldu. Uçak 18:58'de inecekti, 2 bin fit yükseklikte kaybettik” diye konuştu.Bununla birlikte yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle ara verilen kurtarma çalışmalarının yeniden başladığını duyurdu. Kosta Rika'nın Kamu Güvenliği Bakanı Jorge Torres, beş Alman vatandaşını taşıyan Piaggio 180 model jetin Parismina bölgesi yakınlarında sahilden yaklaşık 30 km açıkta uçarken, akşam 18.00 sıralarında havalimanının kontrol kulesiyle temasını kaybettiği bildirildi.

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rainer schaller, mcfit, uçak kazası