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https://sputniknews.com.tr/20221023/kilimanjaro-dagindaki-yangin-2-gundur-sondurulemiyor-1062623019.html
Kilimanjaro Dağı'ndaki yangın 2 gündür söndürülemiyor
Kilimanjaro Dağı'ndaki yangın 2 gündür söndürülemiyor
Tanzanya'da Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun eteklerinde çıkan yangının 2 gündür söndürülemediği bildirildi. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T18:40+0300
2022-10-23T18:40+0300
yaşam
afrika
tanzanya
kilimanjaro dağı
yangın
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The Citizen gazetesinin haberine göre, Karanga-Baranko bölgesinde cuma akşamı çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen yangın söndürme uçakları yoğun duman nedeniyle müdahalede bulunamadı.Kilimanjaro Bölgesi Başkanı Nurdin Babu, yangın söndürme uçaklarının bölgede iki kez tur attığını ancak yangının sürdüğü yere ulaşamadıklarını söyledi. Yüzlerce itfaiye görevlisinin yanı sıra polis, asker ve işçilerin dahil olduğu yangın söndürme çalışmaları sürüyor.Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, dağcıların uğrak yeri olan dağda can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.
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afrika, tanzanya, kilimanjaro dağı, yangın
afrika, tanzanya, kilimanjaro dağı, yangın

Kilimanjaro Dağı'ndaki yangın 2 gündür söndürülemiyor

18:40 23.10.2022
© FLICKR/ MITCHPA1984Afrika’daki Kilimanjaro Dağı
Afrika’daki Kilimanjaro Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© FLICKR/ MITCHPA1984
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Tanzanya'da Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun eteklerinde çıkan yangının 2 gündür söndürülemediği bildirildi.
The Citizen gazetesinin haberine göre, Karanga-Baranko bölgesinde cuma akşamı çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen yangın söndürme uçakları yoğun duman nedeniyle müdahalede bulunamadı.
Kilimanjaro Bölgesi Başkanı Nurdin Babu, yangın söndürme uçaklarının bölgede iki kez tur attığını ancak yangının sürdüğü yere ulaşamadıklarını söyledi. Yüzlerce itfaiye görevlisinin yanı sıra polis, asker ve işçilerin dahil olduğu yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, dağcıların uğrak yeri olan dağda can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.
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