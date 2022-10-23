https://sputniknews.com.tr/20221023/kapikulede-2-milyon-400-bin-lira-degerinde-kacak-telefon-ele-gecirildi-1062623704.html
Kapıkule'de 2 milyon 400 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Kapıkule'de 2 milyon 400 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Edirne’ye giriş yapan Bulgaristan plakalı bir araçta, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin lira olan kaçak cep telefonu ele... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T19:03+0300
2022-10-23T19:03+0300
2022-10-23T19:03+0300
türkiye
edirne
kapıkule sınır kapısı
kaçakçılık
akıllı telefon
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları risk analizi çalışmaları neticesinde Bulgaristan plakalı aracın, sıklıkla yurtdışından Türkiye’ye giriş yaptığını tespit ederek çalışma başlattı.Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli ile Kapıkule Gümrük Sahası'nda yapılan müşterek çalışmada, aracın motor kısmının altında ekstra bir muhafaza kalkanı içine gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin lira olan 274 adet cep telefonu ele geçirdi. Araçta bulunan Bulgaristan uyruklu D.P. ile M.M. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
türkiye
edirne
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edirne, kapıkule sınır kapısı, kaçakçılık, akıllı telefon
edirne, kapıkule sınır kapısı, kaçakçılık, akıllı telefon
Kapıkule'de 2 milyon 400 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Edirne’ye giriş yapan Bulgaristan plakalı bir araçta, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi. Bulgaristan vatandaşı 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları risk analizi çalışmaları neticesinde Bulgaristan plakalı aracın, sıklıkla yurtdışından Türkiye’ye giriş yaptığını tespit ederek çalışma başlattı.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli ile Kapıkule Gümrük Sahası'nda yapılan müşterek çalışmada, aracın motor kısmının altında ekstra bir muhafaza kalkanı içine gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 400 bin lira olan 274 adet cep telefonu ele geçirdi. Araçta bulunan Bulgaristan uyruklu D.P. ile M.M. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.