Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221023/kanadada-havalimaninda-bomba-panigi-1062611061.html
Kanada'da havalimanında bomba paniği
Kanada'da havalimanında bomba paniği
Kanada'nın Toronto kentinde Billy Bishop Havaalanı bomba şüphesi üzerine uçuşlara kapatıldı. Yolcular tahliye edildi. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T05:04+0300
2022-10-23T06:32+0300
dünya
kanada
havaalanı
bomba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056286446_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4211b93a61ec2825566fa394059d6506.jpg
Kanada polisinden yapılan açıklamada, havaalanı içerisinde şüpheli bir paket tespit edildiği duyuruldu.Havaalanı uçuşlara kapatılırken, yolcular tahliye edildi.Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki 2 binanın da boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların kapatıldığı duyuruldu.Olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056286446_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_253672d3e8194b13cd9ee06c49f77e23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanada, havaalanı, bomba
kanada, havaalanı, bomba

Kanada'da havalimanında bomba paniği

05:04 23.10.2022 (güncellendi: 06:32 23.10.2022)
© AAPilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi
Pilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Kanada'nın Toronto kentinde Billy Bishop Havaalanı bomba şüphesi üzerine uçuşlara kapatıldı. Yolcular tahliye edildi.
Kanada polisinden yapılan açıklamada, havaalanı içerisinde şüpheli bir paket tespit edildiği duyuruldu.
Havaalanı uçuşlara kapatılırken, yolcular tahliye edildi.
Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki 2 binanın da boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların kapatıldığı duyuruldu.
Olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала