https://sputniknews.com.tr/20221023/kanadada-havalimaninda-bomba-panigi-1062611061.html
Kanada'da havalimanında bomba paniği
Kanada'da havalimanında bomba paniği
Kanada'nın Toronto kentinde Billy Bishop Havaalanı bomba şüphesi üzerine uçuşlara kapatıldı. Yolcular tahliye edildi. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T05:04+0300
2022-10-23T05:04+0300
2022-10-23T06:32+0300
dünya
kanada
havaalanı
bomba
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Kanada polisinden yapılan açıklamada, havaalanı içerisinde şüpheli bir paket tespit edildiği duyuruldu.Havaalanı uçuşlara kapatılırken, yolcular tahliye edildi.Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki 2 binanın da boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların kapatıldığı duyuruldu.Olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
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kanada, havaalanı, bomba
Kanada'da havalimanında bomba paniği
05:04 23.10.2022 (güncellendi: 06:32 23.10.2022) Abone ol
Kanada'nın Toronto kentinde Billy Bishop Havaalanı bomba şüphesi üzerine uçuşlara kapatıldı. Yolcular tahliye edildi.
Kanada polisinden yapılan açıklamada, havaalanı içerisinde şüpheli bir paket tespit edildiği duyuruldu.
Havaalanı uçuşlara kapatılırken, yolcular tahliye edildi.
Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki 2 binanın da boşaltıldığı, bölgeye çıkan yolların kapatıldığı duyuruldu.
Olaya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.