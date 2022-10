John Lennon’ın ölümünden saatler önce yazdığı mektubu açık artırmada 64 bin dolara satıldı

https://sputniknews.com.tr/20221023/john-lennonin-olumunden-saatler-once-yazdigi-mektubu-acik-artirmada-64-bin-dolara-satildi-1062617621.html

The Beatles grubu üyelerinden biri olan John Lennon’un ölümünden önce yazdığı son mektubu açık artırmada 63 bin 750 dolara satıldı. 23.10.2022, Sputnik Türkiye

John Lennon’ın 8 Aralık 1980’de, New York’ta vurulmadan saatler önce yazdığı mektup açık artırmaya çıkarıldı. Daktiloyla yazılan mektup için beklenenin çok üzerinde bir rakam ortaya çıktı. John Lennon hayranı, mektuba 63 bin 750 dolar verdi. NTV'nin aktardığına göre, mektubun 30 bin ile 50 bin dolar arasında satılması bekleniyordu.Gotta Have Rock and Roll adlı müzayede evinin 17 gün süren çevrimiçi açık artırmasında dün sabah erken saatlerde nihai fiyatı yükselten bir teklif verildi. Alıcının kimliği açıklanmadı. Lennon, imzasıyla çıkan son yasal belge olan mektubu muhasebecisi Barry Nichols'a gönderdi. Lennon mektubunda, 9 gün sonra Londra'da yapılacak olan Beatles şirketi için yıllık toplantıda oy kullanmayı seçtiği 3 vekilin isimlerini listeledi.Lennon, bu mektubu yazdıktan saatler sonra, eşi Yoko Ono isle birlikte kayıt stüdyosundan dönerken, New York’taki dairesinin önünde Mark David Chapman adlı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Chapman, ömür boyu hapis cezasına çarpıtıldı.

