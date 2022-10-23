Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221023/john-lennonin-olumunden-saatler-once-yazdigi-mektubu-acik-artirmada-64-bin-dolara-satildi-1062617621.html
John Lennon’ın ölümünden saatler önce yazdığı mektubu açık artırmada 64 bin dolara satıldı
John Lennon’ın ölümünden saatler önce yazdığı mektubu açık artırmada 64 bin dolara satıldı
The Beatles grubu üyelerinden biri olan John Lennon’un ölümünden önce yazdığı son mektubu açık artırmada 63 bin 750 dolara satıldı. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T13:56+0300
2022-10-23T13:56+0300
yaşam
john lennon
mektup
açık artırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104083/65/1040836524_63:0:1062:562_1920x0_80_0_0_9d888b4a426587c472504f8c8ba81964.jpg
John Lennon’ın 8 Aralık 1980’de, New York’ta vurulmadan saatler önce yazdığı mektup açık artırmaya çıkarıldı. Daktiloyla yazılan mektup için beklenenin çok üzerinde bir rakam ortaya çıktı. John Lennon hayranı, mektuba 63 bin 750 dolar verdi. NTV'nin aktardığına göre, mektubun 30 bin ile 50 bin dolar arasında satılması bekleniyordu.Gotta Have Rock and Roll adlı müzayede evinin 17 gün süren çevrimiçi açık artırmasında dün sabah erken saatlerde nihai fiyatı yükselten bir teklif verildi. Alıcının kimliği açıklanmadı. Lennon, imzasıyla çıkan son yasal belge olan mektubu muhasebecisi Barry Nichols'a gönderdi. Lennon mektubunda, 9 gün sonra Londra'da yapılacak olan Beatles şirketi için yıllık toplantıda oy kullanmayı seçtiği 3 vekilin isimlerini listeledi.Lennon, bu mektubu yazdıktan saatler sonra, eşi Yoko Ono isle birlikte kayıt stüdyosundan dönerken, New York’taki dairesinin önünde Mark David Chapman adlı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Chapman, ömür boyu hapis cezasına çarpıtıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104083/65/1040836524_188:0:937:562_1920x0_80_0_0_34f97b26834465b029669bc0f6d393a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
john lennon, mektup, açık artırma
john lennon, mektup, açık artırma

John Lennon’ın ölümünden saatler önce yazdığı mektubu açık artırmada 64 bin dolara satıldı

13:56 23.10.2022
© İHA Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu The Beatles’ın gitaristi John Lennon 8 Aralık 1980 tarihinde hayatını kaybetmişti
 Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu The Beatles’ın gitaristi John Lennon 8 Aralık 1980 tarihinde hayatını kaybetmişti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© İHA
Abone olTelegram
The Beatles grubu üyelerinden biri olan John Lennon’un ölümünden önce yazdığı son mektubu açık artırmada 63 bin 750 dolara satıldı.
John Lennon’ın 8 Aralık 1980’de, New York’ta vurulmadan saatler önce yazdığı mektup açık artırmaya çıkarıldı. Daktiloyla yazılan mektup için beklenenin çok üzerinde bir rakam ortaya çıktı. John Lennon hayranı, mektuba 63 bin 750 dolar verdi. NTV'nin aktardığına göre, mektubun 30 bin ile 50 bin dolar arasında satılması bekleniyordu.
Gotta Have Rock and Roll adlı müzayede evinin 17 gün süren çevrimiçi açık artırmasında dün sabah erken saatlerde nihai fiyatı yükselten bir teklif verildi. Alıcının kimliği açıklanmadı. Lennon, imzasıyla çıkan son yasal belge olan mektubu muhasebecisi Barry Nichols'a gönderdi. Lennon mektubunda, 9 gün sonra Londra'da yapılacak olan Beatles şirketi için yıllık toplantıda oy kullanmayı seçtiği 3 vekilin isimlerini listeledi.
Lennon, bu mektubu yazdıktan saatler sonra, eşi Yoko Ono isle birlikte kayıt stüdyosundan dönerken, New York’taki dairesinin önünde Mark David Chapman adlı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Chapman, ömür boyu hapis cezasına çarpıtıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала