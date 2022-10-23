https://sputniknews.com.tr/20221023/izmirde-kadin-cinayeti-is-yerinde-silahla-basindan-vurulmus-halde-bulundu-1062609971.html
İzmir'de kadın cinayeti: İş yerinde silahla başından vurulmuş halde bulundu
İzmir'de kadın cinayeti: İş yerinde silahla başından vurulmuş halde bulundu
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, iş yerinde silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T01:04+0300
2022-10-23T01:04+0300
2022-10-23T01:04+0300
türkiye
kadın cinayeti
izmir
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Alınan bilgiye göre 52 yaşındaki Hülya Şellavcı Y'den bir süredir haber alamayan yakınları Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki atölyesine gitti.Atölyede, Hülya Şellavcı Y'yi vurulmuş halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hülya Şellavcı Y'nin öldüğünü belirledi.Yapılan incelemede, silahla başından vurularak öldüğü tespit edilen Hülya Şellavcı Y'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Hülya Şellavcı Y'nin boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı 59 yaşındaki K.Y'nin şüpheli olarak arandığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221019/lohusa-esini-doverek-olduren-saniga-iyi-hal-indirimi-ile-25-yil-hapis-1062475147.html
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kadın cinayeti, izmir
İzmir'de kadın cinayeti: İş yerinde silahla başından vurulmuş halde bulundu
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, iş yerinde silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre 52 yaşındaki Hülya Şellavcı Y'den bir süredir haber alamayan yakınları Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki atölyesine gitti.
Atölyede, Hülya Şellavcı Y'yi vurulmuş halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hülya Şellavcı Y'nin öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemede, silahla başından vurularak öldüğü tespit edilen Hülya Şellavcı Y'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hülya Şellavcı Y'nin boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı 59 yaşındaki K.Y'nin şüpheli olarak arandığı öğrenildi.