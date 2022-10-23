https://sputniknews.com.tr/20221023/italyanin-yeni-basbakani-meloni-nato-ile-calismaya-hazirim-1062609779.html
İtalya'nın yeni başbakanı Meloni: NATO ile çalışmaya hazırım
İtalya'nın yeni başbakanı Meloni: NATO ile çalışmaya hazırım
İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni, NATO ile yakın çalışmaya hazır olduğunu açıkladı. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T00:43+0300
2022-10-23T00:43+0300
2022-10-23T00:45+0300
dünya
giorgia meloni
italya
nato
jens stoltenberg
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İtalya'nın yeni başbakanı ve sağcı parti İtalya'nın Kardeşleri'nin lideri Giorgia Meloni, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e hitaben Roma'nın ittifak ile yakın çalışmaya hazır olduğunu söyledi.Twitter hesabından Stoltenberg'in kutlama mesajını yanıtlayan Meloni, "NATO ile çalışmaya hazırız, burası askeri bir ittifaktan daha fazlası; yanında durmaktan asla vazgeçmeyeceğimiz ortak değerler kalesidir" ifadelerini kullandı.Stoltenberg, mesajında "İtalya, transatlantik ilişkilere bağlı ve NATO'nun, daha tehlikeli hale gelen dünyada güvenliğimize güçlü katkılarda bulunan kurucu üyesidir. Sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum" diye kaydetmişti.Öte yandan Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kutlama mesajına da yanıt vererek, "İtalya, özgürlüğü ve hak edilmiş barış için savaşan Ukrayna'nın cesur halkının yanındadır ve her zaman da olacaktır. Yalnız değilsiniz!" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221022/italyada-asiri-sagci-meloni-hukumeti-yemin-ederek-goreve-basladi-1062593781.html
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giorgia meloni, italya, nato, jens stoltenberg
giorgia meloni, italya, nato, jens stoltenberg
İtalya'nın yeni başbakanı Meloni: NATO ile çalışmaya hazırım
00:43 23.10.2022 (güncellendi: 00:45 23.10.2022) Abone ol
İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni, NATO ile yakın çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.
İtalya'nın yeni başbakanı ve sağcı parti İtalya'nın Kardeşleri'nin lideri Giorgia Meloni, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e hitaben Roma'nın ittifak ile yakın çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
Twitter hesabından Stoltenberg'in kutlama mesajını yanıtlayan Meloni, "NATO ile çalışmaya hazırız, burası askeri bir ittifaktan daha fazlası; yanında durmaktan asla vazgeçmeyeceğimiz ortak değerler kalesidir" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, mesajında "İtalya, transatlantik ilişkilere bağlı ve NATO'nun, daha tehlikeli hale gelen dünyada güvenliğimize güçlü katkılarda bulunan kurucu üyesidir. Sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum" diye kaydetmişti.
Öte yandan Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kutlama mesajına da yanıt vererek, "İtalya, özgürlüğü ve hak edilmiş barış için savaşan Ukrayna'nın cesur halkının yanındadır ve her zaman da olacaktır. Yalnız değilsiniz!" dedi.