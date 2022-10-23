https://sputniknews.com.tr/20221023/istilaci-turler-yerli-baliklarin-yerini-aliyor-tuketimi-tesvik-edilmeli-1062615340.html

İstilacı türler, yerli balıkların yerini alıyor: ‘Tüketimi teşvik edilmeli’

İstilacı türler, yerli balıkların yerini alıyor: ‘Tüketimi teşvik edilmeli’

İstilacı türlerin, yerli türlerin yerini almaya başladığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Eti lezzetli ve fiyatının düşük... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T12:28+0300

2022-10-23T12:28+0300

2022-10-23T12:28+0300

türkiye

akdeniz

istila

balık

kızıldeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/17/1062615196_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_1d777cdeddb03f09a9fb0760602bc0c2.jpg

Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e gelen istilacı türlerin popülasyonu her geçen gün artıyor. İstilacı türler, Akdeniz'in yerli balıklarının da yaşam alanlarını baskılayıp popülasyonunu azaltıyor. Son yıllarda istilacı türler arasında en çok adı duyulan balon balığının artışının durdurulabilmesi için kuyruk başına ödeme yapılmaya başlandı. Aslan balığının tüketimi için de avlanma yarışmaları, nasıl pişirileceğine dair yöntemler paylaşıldı. Ancak son yıllarda özellikle Doğu Akdeniz'de ve Antalya Körfezi'nde bulunan 'gırt gırt' veya çizgili gargur balığı olarak bilinen 'Pomadasys Stridens'in popülasyonu arttı. Sürüler halinde sıklıkla görülmeye başlanan ve tüketilebilen bu tür, amatör balıkçıların oltalarına da sıklıkla takılıyor.‘Bu balık bizim yerli balığımız isparozun yerini almaya başladı’Son yıllarda türün popülasyonunun Akdeniz'de arttığını gözlemlediklerini belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Yaklaşık 10 yıldır Akdeniz'de bu balığın popülasyonunda artış gözlüyoruz. Özellikle İskenderun, Mersin ve Antalya Körfezi'nde hızla çoğalmaya başlayan balıklardan biri. Bu balık bizim yerli balığımız isparozun yerini almaya başladı. İsparoz azalırken, bunlar da o boşluğu doldurmaya başladı. Eskiden isparoz çok çıkardı. Kızıldeniz göçmenlerinin popülasyonunda artışla beraber, isparozun azaldığını gördük" dedi.‘Eti lezzetli ve fiyatının düşük olması nedeniyle herkesin tüketebileceği bir balık’Türün tüketiminin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Bu balık, çok büyük değil. Biraz pulları sert ve eti değerlendirilen bir balık. Trol ağlarında çok fazla çıkmaya başladı. Kıyı sularda özellikle çok çıkıyor. Tüketilmesi gereken ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek balıklardan biri. Eti lezzetli ve fiyatının düşük olması nedeniyle herkesin tüketebileceği bir balık. Tüketimi teşvik edilmeli. Bu balığın çoğalmasının nedeni Akdeniz'in habitatlarına uyması. Bizim dalış alanlarımızda sürü halinde sıklıkla görebiliyoruz" diye konuştu.Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi olarak görev yapan Coşkun Menderes Aydın, türün 2015 yılından bu yana yaptıkları çalışmalarda sıklıkla karşılarına çıktığını söyledi. Aydın, “2015'te çok fazla rastlamasak da geçen yıllar içerisinde miktarını artırarak bugünlere kadar geldi. Son 2 yılda yaptığımız çalışmalarda kilometrekarede 600 kilo ile 3 ton arasında bolluğu olduğunu gördük" dedi.Türün Doğu Akdeniz'deki popülasyonunun Antalya Körfezi'nden çok daha fazla olduğunu belirten Aydın, “Kızıldeniz göçmeni bir tür. Öncelikli uğrak yeri Doğu Akdeniz, burada besin bolluğu Antalya Körfezi'ne göre daha yoğun. Ancak burada da miktarı artarak devam ediyor. İyi tarafı var tabii. Doğu Akdeniz'de ticari türler arasına girmiş durumda, balıkçılar bunları avlayıp satıyor. Antalya'da tezgahlarda pek gördüğümüz bir balık değil ama yakın bir gelecekte burada da göreceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.Bu türün yerli türlerin yerini alma konusu üzerine çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Aydın, “Bu türün popülasyon yoğunluğunun artmasıyla bazı türlerde azalmalar tespit ediyoruz. Örneğin izmarit gibi. İzmaritteki azalmanın çizgili gargurdaki artışa bağlı olup olmadığını söylemek şu an için erken" dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akdeniz, istila, balık, kızıldeniz