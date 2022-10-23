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İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
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terörle mücadele
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C'ye mensup şüphelilerin deşifre edilmesi ve olası terör eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.Teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede 8 farklı adresi belirleyen ekipler, 21 Ekim'de sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220422/bakan-soylu-istanbul-ve-bursadaki-saldirilarin-faillerini-tespit-ettik-1055766031.html
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terörle mücadele, dhkp-c, istanbul
terörle mücadele, dhkp-c, istanbul

İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

10:54 23.10.2022
© İHA / ALİ GÖÇözel harekat
özel harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© İHA / ALİ GÖÇ
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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C'ye mensup şüphelilerin deşifre edilmesi ve olası terör eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede 8 farklı adresi belirleyen ekipler, 21 Ekim'de sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen İyilik İftarı na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
POLİTİKA
Bakan Soylu: Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi
22 Nisan, 11:41
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