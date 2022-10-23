https://sputniknews.com.tr/20221023/istanbulda-dhkp-c-operasyonu-8-supheli-yakalandi-1062612244.html

İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T10:54+0300

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türkiye

terörle mücadele

dhkp-c

istanbul

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C'ye mensup şüphelilerin deşifre edilmesi ve olası terör eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.Teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede 8 farklı adresi belirleyen ekipler, 21 Ekim'de sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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