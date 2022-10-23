https://sputniknews.com.tr/20221023/istanbulda-dhkp-c-operasyonu-8-supheli-yakalandi-1062612244.html
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T10:54+0300
2022-10-23T10:54+0300
2022-10-23T10:54+0300
türkiye
terörle mücadele
dhkp-c
istanbul
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C'ye mensup şüphelilerin deşifre edilmesi ve olası terör eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.Teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede 8 farklı adresi belirleyen ekipler, 21 Ekim'de sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220422/bakan-soylu-istanbul-ve-bursadaki-saldirilarin-faillerini-tespit-ettik-1055766031.html
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terörle mücadele, dhkp-c, istanbul
terörle mücadele, dhkp-c, istanbul
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C'ye mensup şüphelilerin deşifre edilmesi ve olası terör eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede 8 farklı adresi belirleyen ekipler, 21 Ekim'de sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.