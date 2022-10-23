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https://sputniknews.com.tr/20221023/istanbul-barosunda-secim-gunu-9-adayin-yaristigi-genel-kurulda-144-sandik-kuruldu-1062614089.html
İstanbul Barosu'nda seçim günü: 9 adayın yarıştığı genel kurulda 144 sandık kuruldu
İstanbul Barosu'nda seçim günü: 9 adayın yarıştığı genel kurulda 144 sandık kuruldu
İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nun ikinci gününde avukatlar yeni baro başkanını seçmek için oy kullanmaya başladı. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T11:50+0300
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istanbul barosu
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Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nun ikinci gününe avukatlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren kongre merkezine gelen avukatlar, kurulan 144 sandıkta oylarını kullanmaya başladı.Baro başkanlığı için 9 adayın yarıştığı seçimde 56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkı bulunuyor.Genel kurulda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği'nden Metin Uracin ve Avukat Mert Er Karagülle başkan olmak için yarışıyor.Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20210909/baro-baskan-adaylari-avukatlarin-temel-sorunu-gecim-sikintisi-1048763227.html
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türkiye barolar birliği, istanbul barosu, seçim
türkiye barolar birliği, istanbul barosu, seçim

İstanbul Barosu'nda seçim günü: 9 adayın yarıştığı genel kurulda 144 sandık kuruldu

11:50 23.10.2022
© AATürkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© AA
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İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nun ikinci gününde avukatlar yeni baro başkanını seçmek için oy kullanmaya başladı.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nun ikinci gününe avukatlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren kongre merkezine gelen avukatlar, kurulan 144 sandıkta oylarını kullanmaya başladı.
Baro başkanlığı için 9 adayın yarıştığı seçimde 56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkı bulunuyor.
Genel kurulda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği'nden Metin Uracin ve Avukat Mert Er Karagülle başkan olmak için yarışıyor.
Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erecek.
Ankara Barosu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
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Baro başkan adayları: Avukatların temel sorunu geçim sıkıntısı
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