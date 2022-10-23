https://sputniknews.com.tr/20221023/istanbul-barajlarinin-doluluk-orani-yuzde-50nin-altina-dustu-1062618957.html

İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü

İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü

İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı. İSKİ, verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 42.99 olarak açıklandı. 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T15:19+0300

2022-10-23T15:19+0300

2022-10-23T15:19+0300

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İstanbul'da son olarak geçtiğimiz Mart ayında yüzde 90'lar seviyesine yükselen baraj doluluk oranları daha sonra düşüşe geçti. Yaklaşık 10 gün önce yüzde 45'li seviyelerde ölçülen baraj doluluk oranları bugün itibariyle yüzde 42.99'a kadar geriledi. Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 28.41 olarak ölçüldü. Su seviyesinin azaldığı Alibeyköy Barajı'nda, önceden suyla dolu olan ve balıkların yüzdüğü birçok alan kurudu. Bu alanlar su havzasına gelen ziyaretçilerin araçlarını park ettikleri alanlar haline geldi.İSKİ verilerine göre İstanbul'daki bütün barajlar yüzde 50 doluluk seviyesinin altına düştü. Doluluk oranı en fazla olan baraj, yüzde 49.3 ile Büyükçekmece Barajı. Doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 12.87 ile Papuçdere Barajı oldu. Doluluk oranları Alibeyköy Barajı yüzde 28.41, Büyükçekmece Barajı yüzde 49.03, Darlık Barajı yüzde 45.25, Elmalı Barajı yüzde 47.14, Istrancalar Barajı yüzde 33.52, Kazandere Barajı yüzde 32.05, Ömerli Barajı yüzde 45.76, Papuçdere Barajı yüzde 12.87, Sazlıdere Barajı yüzde 45.62, Terkoz Barajı yüzde 45.41 olarak ölçüldü.

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