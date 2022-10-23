https://sputniknews.com.tr/20221023/ipsos-arastirmasi-her-10-veliden-8i-okul-egitimine-kaynak-ayirabilmek-icin-tasarrufu-secti-1062619047.html

Ipsos araştırması: Her 10 veliden 8'i okul eğitimine kaynak ayırabilmek için tasarrufu seçti

Ipsos araştırması: Her 10 veliden 8'i okul eğitimine kaynak ayırabilmek için tasarrufu seçti

Okul masrafları karşısında zorlanan ebeveynler mercek altına alan Ipsos araştırmasına göre, Her 10 veliden 8'i çocuklarının okul eğitimine kaynak ayırabilmek... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T15:31+0300

2022-10-23T15:31+0300

2022-10-23T15:31+0300

yaşam

türkiye

ekonomi

okul

masraf

tasarruf

kırtasiye

yemek

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Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmada okul masrafları karşısında zorlanan ebeveynler mercek altına alındı. Araştırma 15 Eylül-15 Ekim arası yürütülen 4 haftalık çalışmanın sonuçlarından derlendi, toplamda 568 okula giden çocuğu olan ebeveynlerin yanıtları ele alındı. Araştırmaya göre ebeveynlerin yüzde 81’i okul harcamalarının yanı sıra diğer masrafları karşılayabilmek için bazı harcama kalemlerini de kısmaya çalışıyor. Bu kişilerin özellikle sosyal hayata yönelik kalemlerde tasarrufa gittiği görülüyor.Dünya’nın aktardığına göre, dışarıda yemek yemek, dışarıdan yemek ısmarlamak ya da sinema tiyatro gibi dışarıda eğlence aktiviteleri daha az yapılmaya başlanmış. Bu gider kalemlerinin dışında ek olarak giyim harcamaları da kısılmaya çalışılan diğer bir harcama kalemi.Okul masrafları karşısında zorlamayan ebeveynleri oranı sadece yüzde 6Çocuğu okula giden ebeveynlerin yüzde 70’i okul masraflarının bütçelerini çok zorlayacak şekilde arttığını, yüzde 24’ü de biraz zorlayacak şekilde arttığını söylüyor. Toplamda hemen hemen tüm ebeveynlerin bu seneki okul masrafları karşısında oldukça zorlandığı görülüyor. Okul masrafları karşısında zorlamayan ebeveynleri oranı ise sadece yüzde 6.Okul masrafları karşısında zorlanan ebeveynlerin yüzde 67’si okul ile ilgili harcamaları da kısmış. Okul masrafl arını kısmak için ebeveynlerin yüzde 37’si kırtasiye giderlerini kısmaya çalışmış ya da geçen seneden kalan kırtasiye malzemelerini kullanmış, yüzde 36’sı bir önceki senenin okul kıyafetlerini kullanmış.Okulda yapılan yemek harcamalarını kısmak için de her 4 ebeveynden biri evden sandviç ya da yemek yapıp çocuklarının yanına verdiğini belirtiyor. Okula giden çocuğu olan ebeveynlerin yüzde 85’i kırtasiye alışverişi yapmış. Yapılan diğer önemli harcama kalemleri de okul kıyafetleri, yüzde 70 ile ayakkabı ve yüzde 64 ile kitap şeklinde sıralanıyor.

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türkiye, ekonomi, okul, masraf, tasarruf, kırtasiye, yemek