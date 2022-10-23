https://sputniknews.com.tr/20221023/iett-otobusu-seyir-halindeyken-yanmaya-basladi-1062616532.html

Beşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Beşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Otobüsteki yangına ilk müdahale trafikteki sürücüler tarafından yapılırken... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T13:05+0300

2022-10-23T13:05+0300

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türkiye

iett

otobüs

yangın

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Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerindeki İETT otobüsünde çıktı.Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Yangını gören şoför aracı durdurup, yolcuları aşağıya indirirken, yangına ilk müdahaleyi trafikteki sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

https://sputniknews.com.tr/20220909/iett-soforu-otobusu-kullanirken-cep-telefonuyla-goruntulu-konustu-1061002873.html

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