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Beşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
Beşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Otobüsteki yangına ilk müdahale trafikteki sürücüler tarafından yapılırken... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T13:05+0300
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türkiye
iett
otobüs
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Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerindeki İETT otobüsünde çıktı.Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Yangını gören şoför aracı durdurup, yolcuları aşağıya indirirken, yangına ilk müdahaleyi trafikteki sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.
https://sputniknews.com.tr/20220909/iett-soforu-otobusu-kullanirken-cep-telefonuyla-goruntulu-konustu-1061002873.html
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iett, otobüs, yangın
iett, otobüs, yangın

Beşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

13:05 23.10.2022 (güncellendi: 13:13 23.10.2022)
© AABeşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
Beşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© AA
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İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Otobüsteki yangına ilk müdahale trafikteki sürücüler tarafından yapılırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerindeki İETT otobüsünde çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Yangını gören şoför aracı durdurup, yolcuları aşağıya indirirken, yangına ilk müdahaleyi trafikteki sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.
İETT şoförü, otobüsü kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
TÜRKİYE
İETT şoförü, otobüs kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuştu
9 Eylül, 10:23
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