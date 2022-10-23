https://sputniknews.com.tr/20221023/iett-otobusu-seyir-halindeyken-yanmaya-basladi-1062616532.html
Beşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
Beşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Otobüsteki yangına ilk müdahale trafikteki sürücüler tarafından yapılırken... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T13:05+0300
2022-10-23T13:05+0300
2022-10-23T13:13+0300
türkiye
iett
otobüs
yangın
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Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerindeki İETT otobüsünde çıktı.Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Yangını gören şoför aracı durdurup, yolcuları aşağıya indirirken, yangına ilk müdahaleyi trafikteki sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.
https://sputniknews.com.tr/20220909/iett-soforu-otobusu-kullanirken-cep-telefonuyla-goruntulu-konustu-1061002873.html
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iett, otobüs, yangın
Beşiktaş'ta İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
13:05 23.10.2022 (güncellendi: 13:13 23.10.2022) Abone ol
İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Otobüsteki yangına ilk müdahale trafikteki sürücüler tarafından yapılırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerindeki İETT otobüsünde çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Yangını gören şoför aracı durdurup, yolcuları aşağıya indirirken, yangına ilk müdahaleyi trafikteki sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.