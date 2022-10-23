https://sputniknews.com.tr/20221023/icisleri-bakani-soylu-erbili-bagdati-sami-da-huzurlu-yapacagiz-1062619843.html

İçişleri Bakanı Soylu: Erbil'i, Bağdat'ı, Şam'ı da huzurlu yapacağız

İçişleri Bakanı Soylu: Erbil'i, Bağdat'ı, Şam'ı da huzurlu yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplu açılış töreninde "Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'de hep... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T16:23+0300

2022-10-23T16:23+0300

2022-10-23T16:24+0300

politika

türkiye

süleyman soylu

diyarbakır

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bağdat

murat kurum

toplu açılış

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen, Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İş Yeri, 1 Cami, Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.Diyarbakır'ı ziyarete gelenlerin "Diyarbakır güzelmiş" dediğini dile getiren Soylu, "Diyarbakır dün de güzeldi, Diyarbakır bugün de güzel, yarın da güzel. Ama bir sorumluluğumuz var. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'de hep birlikte nasıl Diyarbakır'ı, Şırnak'ı, Hakkari'yi huzurlu yapmışsak, Allah nasip edecek, Erbil'i, Bağdat'ı, Şam'ı da huzurlu yapacağız. Hazır mısınız buna?" ifadelerini kullandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kadim şehir Diyarbakır'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti belirtti. Alanı dolduran Diyarbakırlıların tüm ülkeye birlik ve beraberlik mesajı verdiğini kaydeden Kurum, "Diyarbakır'ı görünce azim, kararlılık ve dik duruş görürüz. Bu kadim şehre bu şehirde yaşayan milletimize hizmet etmek bizim için en büyük şereftir. İşte tarihi surlar bölgesini yeniden inşa ettik. Ve orada terörün, o kötü günlerin izlerini hep birlikte, Diyarbakırlı kardeşlerimizle birlikte sildik. Eğitim yuvalarımızı yeniden onardık. Burada bulunan tüm tescilli yapılarımızı, camilerimizi, kiliselerimizi, yavrularımızın geleceğe hazırlandığı bilim yuvalarını yeniden inşa ettik. Tarihi yapıları kardeşlik ruhuyla, tarih şuuruyla yeniden restore ettik" diye konuştu.Kurum, bugün kentte parklarda oynayan çocukların seslerinin yankılandığına işaret ederek, bundan sonra da Diyarbakırlıların desteğiyle aynı hizmetleri yapmaya devam edeceklerini söyledi."Tüm yatırımlarımız Kürt kardeşlerimizin, gençlerimizin umudu olmuştur. Açtığımız her yeni kapı Diyarbakır için huzur olmuş, kalemi silaha galip kılmıştır. İnşallah yeni yatırımlarımızla Diyarbakır'ımızı büyük bir muhabbetle, tarihten aldığımız ilhamla hep birlikte daha da güzelleştireceğiz" diyen Kurum, bugün de Diyarbakır'ın çehresini değiştirecek kentsel dönüşümden sosyal konutlara, millet bahçesinden kamu yatırımlarına, spor tesislerinden çevre düzenlemelerine kadar birçok yatırımdan oluşan 41 projenin açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti.

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türkiye, süleyman soylu, diyarbakır, şam, bağdat, murat kurum, toplu açılış