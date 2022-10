https://sputniknews.com.tr/20221023/gerekceli-karar-aciklandi-mahkeme-11-bicak-darbesini-canavarca-bulmadi-1062615866.html

Gerekçeli karar açıklandı: Mahkeme, 11 bıçak darbesini 'canavarca' bulmadı

Denizli'de Şebnem Şirin'i 11 yerinden bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı hakkında verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Ölümünün boğaz... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

türkiye

şebnem şirin

furkan zıbıncı

kadın cinayeti

mahkeme

gerekçeli karar

müebbet hapis cezası

Geçen yıl meydana gelen olayda gıda mühendisi Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçakladı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, eve girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olay sonrası otomobiliyle kaçan Furkan Zıbıncı'yı, Saltak Caddesi'nde durdurup, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zıbıncı, tutuklandı. Zıbıncı hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.İddinamede, Zıbıncı'nın el koyulan cep telefonunda yapılan incelemede, notlar kısmında, "Sevdiklerim haklarını helal etsinler. Asla kötü niyetli bir şey yapmadım. Annem ve kardeşim bensiz başarırsınız. Sevdiğim kız Şebnem, şu an yanımda uyumakta ve onunla beraber yolun sonu. Bu belki kadın cinayeti olarak geçecek ama bazı şeyler dışarıdan gözüktüğü gibi durmuyor. Bilmediğiniz onca şey var; ama bunu asla öğrenemeyeceksiniz. Artık yokuz. Hakkınızı helal edin. Ben zaten bu hayatta bir boşluktum. Zamanla siz de alışırsınız. Bu hikayenin sonuna yetişebilirsen; beni bu duruma sokan İsmail. Hadi eyvallah" yazılı olduğu yer aldı.‘Şebnem'i kolundan tuttum, arbedede yere düştük’İddianamede, Furkan Zıbıncı'nın polis ve savcılıktaki ifadesine de yer verildi. Birlikte gittikleri apartta alkol aldıkları Şebnem Şirin'in evlenip, hamile kalmak istediğini ancak kendisinin bunu reddetmesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını belirten Zıbıncı'nın ifadesinde "Şebnem, bıçakla bana saldırdı. Şebnem'i kolundan tuttum, arbedede yere düştük. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Olay yerinden kaçtım" dediği kaydedildi. Zıbıncı'nın olayın ardından cinayeti, babasına itiraf ettiği de iddianamede yer aldı. Dava, 30 Eylül'de sonuçlandı. Mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verirken, takdir indirimi de uygulamadı.Mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Heyetin tasarlayarak öldürme yönünde yaptığı değerlendirmede; Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'i tasarlayarak öldürmesine ilişkin somut bir delil bulunmadığı belirtildi. Zıbıncı'nın olay gününde önce Şirin'i öldürmeyi tasarladığını ortaya koyan bir davranış ve eylemin tespit edilemediğine dikkat çekildi. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın suça konu olaydan saatler öncesinde yaşandığı vurgulandı.Zıbıncı'nın Şirin'i öldürdükten sonra intihar etme kararını olay günü yaşanan tartışma neticesinde mi yoksa olay gününde mi verdiği hususunda şüpheli kalındığına da dikkat çekilerek, "Bu itibarla sanığın öldürme kararını önceden verdiğinin her türlü şüpheden uzak delille ortaya koyulamadığı anlaşıldığından öldürme eylemini tasarlayarak işlemediği kanaatine varılmıştır" denildi.Gerekçeli kararda 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' yönünde de değerlendirme yapıldı. Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Şirin'in vücudunda her ne kadar 11 bıçak darbesi bulunsa ve canavarca hisle işlendiği iddia edilse de ölümünün boğaz kısmındaki tek bıçak kesisi sonucu meydana geldiğine de dikkat çekildi. Diğer kesici alet yaralarının tek başına öldürücü nitelikte olmadığı, bu yaralanmaların maktulün sanığa direnmesi esnasında meydana gelmiş olabileceği vurgulandı. Kararda ayrıca tanıkların ifadelerinde; Zıbıncı'nın olay günü saat 03.00 sıralarında yaşanan tartışmada Şirin'den özür dileyerek, 'Bir daha yapmayacağım' dediğini, saat 06.00 sıralarında ise bir kadın çığlığı duyduklarına dikkat çekilerek, bu kapsamda cinayetin eziyet çektirilerek gerçekleştiğinden bahsedilemeyeceğine yer verildi. Bu nedenle sanık hakkında 'canavarca his veya eziyet çektirme' maddesinden artırım yoluna gidilmediğine de gerekçeli kararda yer verildi.

türkiye

