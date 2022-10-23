https://sputniknews.com.tr/20221023/cumhurbaskani-erdogan-ilk-oyum-erdogana-ilk-oyum-ak-partiye-programinda-konusuyor--1062625979.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır'a ayak bastığımız andan itibaren gerçekten çok güzel anlar, farklı bir atmosfer yaşıyoruz. Maşallah bugün Diyarbakır kıpır... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T21:01+0300
2022-10-23T21:01+0300
2022-10-23T21:11+0300
recep tayyip erdoğan
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'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda konuşuyor
21:01 23.10.2022 (güncellendi: 21:11 23.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır'a ayak bastığımız andan itibaren gerçekten çok güzel anlar, farklı bir atmosfer yaşıyoruz. Maşallah bugün Diyarbakır kıpır kıpır, yerinde duramıyor" dedi.
'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
Bu gençler önümüzdeki seçimlerde sandıklarda birilerine gereken dersi verecek.
Ben gencim niye, çünkü gençlerle beraberim. Sizinle yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil.
Kendi ikballerini 85 milyon vatandaşın felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.