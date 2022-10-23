https://sputniknews.com.tr/20221023/cumhurbaskani-erdogan-diyarbakir-anneleriyle-bir-araya-geldi-1062619732.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi. 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T16:20+0300

2022-10-23T16:20+0300

2022-10-23T16:22+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

diyarbakır

cumhurbaşkanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/17/1062619587_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_92e9cec5637a05db448225a83249f9ba.jpg

Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen, "Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşması öncesinde, alanda bulunan Diyarbakır anneleriyle görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri dinledi ve bir süre sohbet etti.Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlunu terör saldırısında kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da hazır bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221023/cumhurbaskani-erdogan-diyarbakirda-1062617547.html

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, diyarbakır, cumhurbaşkanı