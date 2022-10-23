https://sputniknews.com.tr/20221023/cumhurbaskani-erdogan-diyarbakir-anneleriyle-bir-araya-geldi-1062619732.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T16:20+0300
2022-10-23T16:20+0300
2022-10-23T16:22+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
diyarbakır
cumhurbaşkanı
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Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen, "Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşması öncesinde, alanda bulunan Diyarbakır anneleriyle görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri dinledi ve bir süre sohbet etti.Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlunu terör saldırısında kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da hazır bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221023/cumhurbaskani-erdogan-diyarbakirda-1062617547.html
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recep tayyip erdoğan, diyarbakır, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, diyarbakır, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi
16:20 23.10.2022 (güncellendi: 16:22 23.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.
Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen, "Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşması öncesinde, alanda bulunan Diyarbakır anneleriyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri dinledi ve bir süre sohbet etti.
Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlunu terör saldırısında kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da hazır bulundu.