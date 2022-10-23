https://sputniknews.com.tr/20221023/buro-is-baskani-yuksek-yargilama-masraflari-calisanlarin-haksizligi-sineye-cekmesine-sebep-oluyor-1062615472.html
Büro-İş Başkanı: Yüksek yargılama masrafları çalışanların haksızlığı sineye çekmesine sebep oluyor
Büro-İş Başkanı: Yüksek yargılama masrafları çalışanların haksızlığı sineye çekmesine sebep oluyor
Hamzaçebi, avukatlık vekâlet ücretlerine çeşitli kalemlerde yüzde 200’e yakın zam geldiğinin altını çizerek, “Yüksek yargılama masrafları çalışanların... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T12:33+0300
2022-10-23T12:33+0300
2022-10-23T12:33+0300
türkiye
avukat
çalışan
işçi
mahkeme
sendika
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Büro-İş Başkanı Alay Hamzaçebi, avukatlık vekâlet ücretlerine çeşitli kalemlerde yüzde 200’e yakın zam geldiğinin altını çizerek, “Yüksek yargılama masrafları çalışanların haksızlığı sineye çekmesine sebep oluyor.” dedi.Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre Büro-İş Başkanı Alay Hamzaçebi şu açıklamaları yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20220911/yargitaydan-emsal-ihbar-tazminati-karari-isci-de-isveren-de-talep-edemez-1061062966.html
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avukat, çalışan, işçi, mahkeme, sendika
avukat, çalışan, işçi, mahkeme, sendika
Büro-İş Başkanı: Yüksek yargılama masrafları çalışanların haksızlığı sineye çekmesine sebep oluyor
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Hamzaçebi, avukatlık vekâlet ücretlerine çeşitli kalemlerde yüzde 200’e yakın zam geldiğinin altını çizerek, “Yüksek yargılama masrafları çalışanların haksızlığı sineye çekmesine sebep oluyor” dedi.
Büro-İş Başkanı Alay Hamzaçebi, avukatlık vekâlet ücretlerine çeşitli kalemlerde yüzde 200’e yakın zam geldiğinin altını çizerek, “Yüksek yargılama masrafları çalışanların haksızlığı sineye çekmesine sebep oluyor.” dedi.
Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre
Büro-İş Başkanı Alay Hamzaçebi şu açıklamaları yaptı:
“Haksızlık yapan idarecilerin işlemlerini kurum avukatları ücretsiz savunmakta, hükmedilen vekâlet ücretleri kurum bütçesinden ödenmektedir. Bu durum idarecilerin keyfi olarak işlem yapmalarının önünü de açmaktadır. Yargıya güvenin azaldığı siyasal iklimde, idareye karşı bir çalışan hakkını aramak için artan dava harçları, tebligat masraflarını, vekâlet ücretleri karşısında dava açmayı göze almaya artık çekinmektedir. Çalışan, haksızlığı, hukuksuzluğu sineye çekmek zorunda kalmaktadır. Avukatların emeğinin karşılığını almasından yanayız ancak çalışanlara da hukuki yardım yapılmalı, haksız işlem yapan idareciler de yargılama masraflarını kendi cebinden ödemelidir.”