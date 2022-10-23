Büro-İş Başkanı: Yüksek yargılama masrafları çalışanların haksızlığı sineye çekmesine sebep oluyor

“Haksızlık yapan idarecilerin işlemlerini kurum avukatları ücretsiz savunmakta, hükmedilen vekâlet ücretleri kurum bütçesinden ödenmektedir. Bu durum idarecilerin keyfi olarak işlem yapmalarının önünü de açmaktadır. Yargıya güvenin azaldığı siyasal iklimde, idareye karşı bir çalışan hakkını aramak için artan dava harçları, tebligat masraflarını, vekâlet ücretleri karşısında dava açmayı göze almaya artık çekinmektedir. Çalışan, haksızlığı, hukuksuzluğu sineye çekmek zorunda kalmaktadır. Avukatların emeğinin karşılığını almasından yanayız ancak çalışanlara da hukuki yardım yapılmalı, haksız işlem yapan idareciler de yargılama masraflarını kendi cebinden ödemelidir.”