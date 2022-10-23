https://sputniknews.com.tr/20221023/brukselde-bm-iklim-zirvesi-oncesi-protesto-yuruyusu-geleceginiz-icin-yuruyun-1062622162.html

Brüksel'de BM İklim Zirvesi öncesi protesto yürüyüşü: 'Geleceğiniz İçin Yürüyün'

Brüksel'de BM İklim Zirvesi öncesi protesto yürüyüşü: 'Geleceğiniz İçin Yürüyün'

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 25 bin kişi, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP27) öncesinde protesto yürüyüşü düzenledi. 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T18:01+0300

2022-10-23T18:01+0300

2022-10-23T18:02+0300

dünya

iklim değişikliği

protesto

brüksel

birleşmiş milletler (bm)

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Brüksel'de Kuzey Tren İstasyonu'nda toplanan kalabalık, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'ndan geçerek Parc Cinquantenaire'e (50. Yıl Parkı) doğru yürüdü.Yaklaşık 25 bin gösterici, ülkenin farklı yerlerinden 96 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 'Geleceğiniz İçin Yürüyün' başlığıyla düzenlenen yürüyüşte iklim değişikliğiyle mücadele konulu sloganlar attı.Trafiğe kapatılan caddelerde yürüyen kalabalık, 'İklim değil, politikayı değiştirin, 'B Gezegeni yok', 'Eylem gelmeden önce kaç kriz var?', 'Bir gün beyazlığınız ve ayrıcalığınız iklim değişikliği karşısında faydasız kalacak' ve 'Fosil yakıtlardan özgürleşin' yazılı Fransızca, Flemenkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.Müzik performanslarının da düzenlendiği yürüyüş, katılımcıların kostümleri ve taşıdığı objelerle renkli görüntülere de sahne oldu.Geçen sene de İngiltere'nin Glasgow kentinde düzenlenen COP26 öncesinde benzer bir gösteri organize edilmişti.Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 27. Taraflar Konferansı, 6-18 Kasım'da Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde devlet liderleri, kamu ve özel sektör temsilcilerinin üst düzey katılımıyla gerçekleştirilecek.

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iklim değişikliği, protesto, brüksel, birleşmiş milletler (bm)