Bakan Muş: Enflasyon bütün dünyada ortak bir sorun

"Önemli belirsizliklerin bir tanesi de gelecekle alakalı, dünyada bu işin nereye gideceğiyle alakalı belirsizlik aslında en çok da dünyadaki tahminleri zorluyor. Tahminler zorlandığı zaman da ona göre planlamalar maalesef olumsuz etkilenebiliyor. Türkiye bu şartlar altında yılın ilk yarısında yüzde 7.5 civarında bir büyüme gerçekleştirdi. Bu önemli bir başarıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin makro rakamlarına baktığınız zaman, bu rakamlar da sağlıklıdır, aslında bir problemi yoktur. Enflasyon bütün dünyada ortak bir sorun. Dolayısıyla enflasyon bizim de gündemimizde ve mücadele ettiğimiz önemli konulardan bir tanesi. Dolayısıyla enflasyon konusu mücadele ettiğimiz bir alan ama onun dışındaki bütün verilerde aslında Türkiye mukayese olarak çok daha iyi durumda. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'nin geleceği aydınlık ve parlak, rakamları sağlıklı. Dolayısıyla bu emtia, enerji fiyatları böyle sürecek diye bir durum söz konusu değil. Bu rakamlar hiçbir dönemde dünyada görülmedi. 1970'li yıllarda bir petrol krizi olmuştu. O dönemde böyle ciddi sert yükselişler olmuştu. Onun haricinde dünyada böyle bir tecrübe yaşanmadı. Dolayısıyla bunların normalleşmesini biz de bekliyoruz. Bu normalleşmeyle beraber hem enflasyonda hem de bu fiyatlardaki dengesizliklerde bir normalleşme sağlanacaktır diye düşünüyorum."