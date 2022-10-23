https://sputniknews.com.tr/20221023/bakan-mus-enflasyon-butun-dunyada-ortak-bir-sorun-1062609336.html
Bakan Muş: Enflasyon bütün dünyada ortak bir sorun
Bakan Muş: Enflasyon bütün dünyada ortak bir sorun
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Enflasyon bütün dünyada ortak bir sorun. Dolayısıyla enflasyon bizim de gündemimizde. Mücadele ettiğimiz önemli konulardan bir... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T00:17+0300
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türkiye
osmaniye
mehmet muş
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Osmaniye Ticaret Sanayi Odası'nda AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında, kentteki esnaf, sanayici ve iş dünyası temsilcileriyle buluşacaklarını anlatan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ve dünyanın içerisinden geçtiği süreci, ne yapmak istediklerini, nereye gitmek istediklerini ve gelecek beklentilerini ele alacaklarını anlattı.Muş, Osmaniye'nin önemli bir il olduğunu, teşvik anlamında da desteklendiğini, çevresindeki illerle atılım içerisindeki Osmaniye'nin daha ileriye götürülmesinin herkesin ortak görevi olduğunu kaydetti.'Türkiye'nin geleceği aydınlık ve parlak'"Enerji ve emtia fiyatlarındaki bu yükselişler bütün ülkeleri çok olumsuz etkiliyor maalesef" diyen Muş, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221004/bakan-mus-ithalat-eylul-ayinda-yuzde-415-oraninda-artarak-33-milyar-dolar-oldu-1061929856.html
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osmaniye, mehmet muş
Bakan Muş: Enflasyon bütün dünyada ortak bir sorun
00:17 23.10.2022 (güncellendi: 00:21 23.10.2022) Abone ol
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Enflasyon bütün dünyada ortak bir sorun. Dolayısıyla enflasyon bizim de gündemimizde. Mücadele ettiğimiz önemli konulardan bir tanesi. Enflasyon mücadele ettiğimiz bir alan ama onun dışındaki bütün verilerde Türkiye mukayese olarak çok daha iyi durumda. Ülkenin geleceği aydınlık ve parlak” dedi.
Osmaniye Ticaret Sanayi Odası'nda AK Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında, kentteki esnaf, sanayici ve iş dünyası temsilcileriyle buluşacaklarını anlatan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ve dünyanın içerisinden geçtiği süreci, ne yapmak istediklerini, nereye gitmek istediklerini ve gelecek beklentilerini ele alacaklarını anlattı.
Muş, Osmaniye'nin önemli bir il olduğunu, teşvik anlamında da desteklendiğini, çevresindeki illerle atılım içerisindeki Osmaniye'nin daha ileriye götürülmesinin herkesin ortak görevi olduğunu kaydetti.
'Türkiye'nin geleceği aydınlık ve parlak'
"Enerji ve emtia fiyatlarındaki bu yükselişler bütün ülkeleri çok olumsuz etkiliyor maalesef" diyen Muş, şunları söyledi:
"Önemli belirsizliklerin bir tanesi de gelecekle alakalı, dünyada bu işin nereye gideceğiyle alakalı belirsizlik aslında en çok da dünyadaki tahminleri zorluyor. Tahminler zorlandığı zaman da ona göre planlamalar maalesef olumsuz etkilenebiliyor. Türkiye bu şartlar altında yılın ilk yarısında yüzde 7.5 civarında bir büyüme gerçekleştirdi. Bu önemli bir başarıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin makro rakamlarına baktığınız zaman, bu rakamlar da sağlıklıdır, aslında bir problemi yoktur. Enflasyon bütün dünyada ortak bir sorun. Dolayısıyla enflasyon bizim de gündemimizde ve mücadele ettiğimiz önemli konulardan bir tanesi. Dolayısıyla enflasyon konusu mücadele ettiğimiz bir alan ama onun dışındaki bütün verilerde aslında Türkiye mukayese olarak çok daha iyi durumda. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'nin geleceği aydınlık ve parlak, rakamları sağlıklı. Dolayısıyla bu emtia, enerji fiyatları böyle sürecek diye bir durum söz konusu değil. Bu rakamlar hiçbir dönemde dünyada görülmedi. 1970'li yıllarda bir petrol krizi olmuştu. O dönemde böyle ciddi sert yükselişler olmuştu. Onun haricinde dünyada böyle bir tecrübe yaşanmadı. Dolayısıyla bunların normalleşmesini biz de bekliyoruz. Bu normalleşmeyle beraber hem enflasyonda hem de bu fiyatlardaki dengesizliklerde bir normalleşme sağlanacaktır diye düşünüyorum."