https://sputniknews.com.tr/20221023/bahceli-malum-belediye-baskanlarini-erdogan-ile-es-tutup-rakip-gosteriyorlar-bu-feto-yonetimidir-1062621526.html

Bahçeli: Malum belediye başkanlarını Erdoğan ile eş tutup rakip gösteriyorlar, bu FETÖ yönetimidir

Bahçeli: Malum belediye başkanlarını Erdoğan ile eş tutup rakip gösteriyorlar, bu FETÖ yönetimidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan ile devamlı eş tutup ona rakip olarak gösteriyorlar. Bu, bir FETÖ yönetimidir... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T17:40+0300

2022-10-23T17:40+0300

2022-10-23T17:47+0300

devlet bahçeli

politika

manisa

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"2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Manisa mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala adayım diyemiyor, buna dili varmıyor" dedi.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Türkiye'ye tuzak kuranlar 2023'de alt edilecektir.Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız da Sayın Erdoğan'dırKılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala adayım diyemiyor. Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan ile eş tutup rakip gösteriyorlar. Bu bir FETÖ yönetimidir. Yenemiyorsan yıprat taktiğidir.Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.Bölücü terör örgütü PKK'nın iftiralarına sarılıp şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, şerefsizdir, haindir, suçludur."

manisa

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