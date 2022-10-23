https://sputniknews.com.tr/20221023/antalyada-polis-intihar-tesebbusunu-engelledi-1062623986.html

Antalya’da polis intihar teşebbüsünü engelledi

Antalya’da polis intihar teşebbüsünü engelledi

Antalya’da bulvar üzerinde üst geçide çıkarak intihar girişimde bulunan gencin teşebbüsünü polis memurları engelledi. Komiser tarafından kucaklanarak... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T19:10+0300

2022-10-23T19:10+0300

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türkiye

antalya

intihar

teşebbüs

polis

engel

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Antalya Kepez’de meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, yaya üst geçidi üzerine çıkan 26 yaşındaki Eren Elma'nın intihar teşebbüsünde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polisleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı trafik akışını keserek, yan yoldan verdi. İtfaiye ekipleri gencin aşağı düşme ihtimaline karşı ise hava yastığı açtı.Genç, polislerin ikna çalışmalarına bir süre cevap vermedi. Bunun üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye grup amiri de geldi. Üst geçit üzerinde bulunan genç ile bir süre sohbet eden polis memuru şahsı kısa sürede ikna etmeyi başardı. Gencin ikna olduğunu gören polis memuru kucaklayarak tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Polis memuru daha sonra kendisine sarılan genci polis aracına kadar getirdi.Gencin üzgün olduğunu gören komiser, “Polisler sana yardımcı olacak. Polis size güven verir. Ne kendini ne de bizi üz. Gel yakışıklı gel buraya. Polis merkezimizde yemeğini de yiyeceksin” diyerek teselli etti. Maddi sıkıntıları olduğu için üst geçit üzerine çıktığı öğrenilen genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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antalya, intihar, teşebbüs , polis, engel