https://sputniknews.com.tr/20221023/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-ozhaseki-kapilari-kapatsak-tarim-bize-yetiyor-1062620573.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Kapıları kapatsak tarım bize yetiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Kapıları kapatsak tarım bize yetiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Çok şükür şimdi kendine yeten bir ülkeyiz. Kapıları kapatsak tarım bize yetiyor, fazlasını dışarıya... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T16:43+0300

2022-10-23T16:43+0300

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türkiye

tarım

mehmet özhaseki

türkiye

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Özhaseki, Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen "Erkilet Kedi Bacağı Tanıtım Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gittikçe büyüdüğünü belirtti.Türkiye'nin bundan 50-100 sene önceki gibi olmadığını dile getiren Özhaseki, "Hele hele 2000'li yılların başındaki Türkiye gibi hiç değiliz. Çok şükür şimdi kendine yeten bir ülkeyiz. Kapıları kapatsak tarım bize yetiyor, fazlasını dışarıya satıyoruz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Yerli silah oranımız yüzde 80'leri geçti. Dünyada yüzde 80'leri yakalayabilmiş, bir başka ülke yok." diye konuştu.Özhaseki, ihracatın 250 milyar dolarlar civarında olduğuna değinerek, "Çok şükür bu ülkede hareket de bereket de oluyor. Önemli olan birliğimizin, beraberliğimizin daim olması. Siyaseten farklı düşünebiliriz, oylarımızı farklı şekilde de kullanabiliriz, bunun hiçbir mahsuru yok ama hepimizin bir kırmızı çizgisi olması lazım. O kırmızı çizgi de bayrağımız olmalı, vatanımızın birliği, bütünlüğü olmalı, ezanımız olmalı. Onun dışında her şeyi tartışabiliriz, konuşabiliriz. Ekonomiyi konuşabiliriz, sosyal olayları her zaman tartışabiliriz. Bunun hiçbir mahsuru yok." ifadelerini kullandı.'30 binden fazla evi teröristler, PKK'lılar yakıp, yıkmıştı'Anadolu'nun zulme uğrayan mazlumlara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Özhaseki, bu coğrafyada etle tırnak gibi olunduğunu söyledi.Özhaseki, bakan olarak görev yaptığı dönemde kabinede Güneydoğu'nun sorumluluğunun kendisinde olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:'Biz kendi kendimize yeteriz'Her zaman dua ettikleri devlet için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Özhaseki, yerli ve milli olmanın önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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