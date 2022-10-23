Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221023/abd-israil-ve-lubnan-arasindaki-deniz-siniri-anlasmasi-27-ekimde-imzalanacak-1062629391.html
ABD: İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşması 27 Ekim'de imzalanacak
ABD: İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşması 27 Ekim'de imzalanacak
ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein, İsrail ve Lübnan arasında deniz sınırlarının çizilmesi konusundaki anlaşmanın 27 Ekim Perşembe... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T23:52+0300
2022-10-23T23:52+0300
dünya
israil
lübnan
abd
deniz sınırı
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1b/1043103521_5:0:1196:670_1920x0_80_0_0_7aa1aa2b787813620ff32a71e5bba062.jpg
PBS televizyonunda yayımlanan 'Face the Nation' isimli programa konuk olan Amos Hochstein, burada açıklamalarda bulundu.Hochstein, İsrail ve Lübnan hükümetlerinin üzerinde anlaştığı deniz sınırı anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşmayı bu perşembe imzalamayı umuyoruz" ifadesini kullandı.İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığıİsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.ABD ara buluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.İsrail ile Lübnan, aradan geçen 4 ayda inişli çıkışlı devam eden müzakereler sonucunda ABD'den nihai anlaşma taslağını teslim aldı.İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim'de, İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde ara bulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında, Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/israil-ve-lubnandan-deniz-siniri-uzlasmasi-imzalar-atilirsa-iki-devlet-birbirini-tanimis-olur--1062270148.html
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1b/1043103521_154:0:1047:670_1920x0_80_0_0_833781f0dbe86b7b78724307a0c49aec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, lübnan, abd, deniz sınırı, anlaşma
israil, lübnan, abd, deniz sınırı, anlaşma

ABD: İsrail ve Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşması 27 Ekim'de imzalanacak

23:52 23.10.2022
© AAİsrail Lübnan
İsrail Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© AA
Abone olTelegram
ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein, İsrail ve Lübnan arasında deniz sınırlarının çizilmesi konusundaki anlaşmanın 27 Ekim Perşembe günü imzalanacağını açıkladı.
PBS televizyonunda yayımlanan 'Face the Nation' isimli programa konuk olan Amos Hochstein, burada açıklamalarda bulundu.
Hochstein, İsrail ve Lübnan hükümetlerinin üzerinde anlaştığı deniz sınırı anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşmayı bu perşembe imzalamayı umuyoruz" ifadesini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.
İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.
ABD ara buluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.
İsrail ile Lübnan, aradan geçen 4 ayda inişli çıkışlı devam eden müzakereler sonucunda ABD'den nihai anlaşma taslağını teslim aldı.
İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim'de, İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde ara bulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında, Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.
Lübnan ve İsrail sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
GÖRÜŞ
İsrail ve Lübnan'dan deniz sınırı uzlaşması: ‘İmzalar atılırsa iki devlet birbirini tanımış olur’
13 Ekim, 15:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала