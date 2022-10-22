https://sputniknews.com.tr/20221022/uyuz-vakalarinda-artis-gunde-3-5-hasta-gormeye-basladik-1062592093.html

Uyuz vakalarında artış: 'Günde 3-5 hasta görmeye başladık'

Uyuz vakalarında artış: 'Günde 3-5 hasta görmeye başladık'

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Durdu, 20 yıl önce uyuz vakalarının Türkiye’de neredeyse hiç olmadığını belirterek, "Son 3-5... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T11:16+0300

2022-10-22T11:16+0300

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yaşam

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salgın hastalık

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Türk Dermatoloji Derneği tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ev sahipliğinde 30’uncu Ulusal Dermatoloji Kongresi gerçekleştirildi.Toplamda bin 100 dermatoloğun katıldığı kongrede Türkiye’nin deri hastalıklarındaki başarı oranı, deri hastalıklarında dünyada yapılan son çalışmalar tartışılıp görüşüldü.Son 3-5 yıldır salgın şeklindeTürk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Durdu, bir deri hastalığı olan uyuz hastalığının son zamanlarda Türkiye’deki artışına dikkat çekti.Prof. Dr. Durdu, "20 yıl önce bir uyuz vakası gördüğümüzde 'uyuz halen var mıymış' derdik ve çok şaşırırdık. O zamanlar hastalara uyuzu açıklamak için de 'sosyete uyuzu' gibi bir şey söylenirdi. Çünkü insanlar bu durumu da o zaman gerçekten kabullenmezlerdi.O zamanlarda uyuz Türkiye’de yok gibiydi; ama son 3-5 yıldır Türkiye’de salgın şeklinde. Bırakın artık günde 1 görmeyi, günde 3-5 hasta görmeye başladık. Bunlar bizim hastanemizde gördüklerimiz. Diğer hastanelerden arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda gördükleri hastaların yüzde 30-40’ını uyuz hastalarının oluşturduğunu söylüyorlar" diye konuştu.Uyuz vakaları geçen yıla göre yüzde 30 arttıProf. Dr. Durdu, Türkiye’de uyuz vakalarının görülme sıklığının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Şunu açık söylemek gerekir ki Türkiye’de uyuz vakaları geçen yıla göre yüzde 30 arttı. Bunun en büyük nedeni insanların uyuz olmasına rağmen tedaviyi düzgün uygulamamaları. Normalde nasıl Covid-19 enfeksiyonlarında hastayı izole etmek gerekiyor, çevresindekileri ondan korumak gerekiyor; bunda da uyuzlu hastada yakınlarının mutlaka tedavi olması gerekiyor.Ama bizim insanlarımız buna uymuyorlar. İstediğiniz kadar söyleyin; ama hasta ilaçlarını doğru kullanacağını söylüyor, 1 ay sonra bir geliyor ve ilaçlarını doğru bir şekilde kullanmadığı ortaya çıkıyor. Özellikle utanma meselesi de çocuklarda oluyor. Okulların da açılmasıyla birlikte çocuklar bu dönemde en büyük taşıyıcı haline geldiler.Arkadaşında da varsa o çocuğunu ne kadar tedavi etseniz de arkadaşınızı da etmezseniz o çocuk düzelmez. Ama bu durumu da hiçbir aile gidip okula söylemiyor. Söylemediği için de bir zincir şeklinde bu durum gittikçe artıyor. Son 1 senede bizim gördüğümüz bin hastanın 30’u uyuz çıktı" dedi.

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uyuz, hastalık, araştırma, salgın, salgın hastalık