https://sputniknews.com.tr/20221022/saglik-bakani-kocadan-binali-yildirimin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1062589734.html

Sağlık Bakanı Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a, saçlı derideki doku kaybı dolayısıyla başarılı... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

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azerbaycan

fahrettin koca

recep tayyip erdoğan

ak parti

binali yıldırım

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım, bugün Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne geldi. Saçlı derideki doku kaybı sebebiyle, doku nakli ameliyatı başarılı şekilde yapıldı. Süreçte yanındaydım. Cumhurbaşkanı'mızla kendisini ziyaret ettik. Sizlere selamları var" ifadelerini kullandı.Koca, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret ettikleri fotoğrafa da yer verdi. Şamil Ayrım vücudundaki kırıklar sebebiyle tedavi altındaSosyal medya hesabından, aynı kazada yaralanan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Koca, "Azerbaycan'da Binali Yıldırım'la birlikte bulunduğu araçta trafik kazası geçiren milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım, vücudundaki bazı kırıklar sebebiyle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altında. Genel durumu iyi. Tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum" paylaşımında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221021/azerbaycanda-trafik-kazasi-geciren-binali-yildirim-ambulans-ucakla-istanbula-getirildi-1062569371.html

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