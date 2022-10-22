https://sputniknews.com.tr/20221022/rusya-ve-turkiye-gaz-merkezinin-projelendirilmesi-icin-calisma-yurutuyor-1062592439.html

'Rusya ve Türkiye, gaz merkezinin projelendirilmesi için çalışma yürütüyor'

'Rusya ve Türkiye, gaz merkezinin projelendirilmesi için çalışma yürütüyor'

Rus gazı için Türkiye’de oluşturulması düşünülen dağıtım merkezi konusunda çalışmaların sürdüğü belirtildi. Konu hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen bir... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T11:46+0300

2022-10-22T11:46+0300

2022-10-22T11:46+0300

politika

türkiye

rusya

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

kuzey akımı-2 doğalgaz boru hattı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062301489_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_65a37cb0ede097a06daed82a7243ac78.jpg

Ankara’dan bir kaynak, Rus gazının Avrupa’ya transferi için Türkiye’de oluşturulması düşünülen merkezle ilgili görüşmelerin ne aşamada olduğu sorusu karşısında, “Çalışma sürüyor; projelendirmenin, inşanın ve pazarlamanın değerlendirilmesi gerekiyor. İlgili kurumlar, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın) bu konuda vermiş oldukları değerlendirme görevlerini yerine getiriyorlar, süreç iki ülkenin liderlerinin kontrolünde ilerliyor” dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin, çalışmaz hâlde bulunan Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen gazın yeni bir gaz transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilmesi ve burada oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderilmesini teklif etmişti. Söz konusu merkezin sadece transfer için değil Rus gazının fiyatlandırması için de kullanılabileceğini söyleyen Putin’in bu teklifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da desteklendi. Liderler, ülkelerinin kurumlarını söz konusu teklif konusunda görüşmeler yapmakla görevlendirdi.Türk kaynak, RİA Novosti’ye demecinde, gaz merkezinin olası yerininse henüz belirlenmediğini, fakat tarafların anlaşması hâlinde ‘en kabul edilebilir yerin’ Trakya olacağını söyledi. Kaynak, merkez üstünden Rus gazının Avrupa’ya transferinin planlanıyor olması nedeniyle Trakya’nın projeye en uygun yer olacağı yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221021/rus-uzman-turkiye-batinin-katilimi-olmadan-da-rus-petrolunu-nakledebilir---1062578804.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, rusya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, kuzey akımı-2 doğalgaz boru hattı