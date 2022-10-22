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https://sputniknews.com.tr/20221022/mustafa-sarigul-siyaset-silahli-kuvvetlerimizden-lutfen-elini-ceksin-1062595662.html
Mustafa Sarıgül: Siyaset, Silahlı Kuvvetlerimizden lütfen elini çeksin
Mustafa Sarıgül: Siyaset, Silahlı Kuvvetlerimizden lütfen elini çeksin
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hiç kimse iç siyasete çekmesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimize hiç kimse... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T15:37+0300
2022-10-22T15:37+0300
politika
mustafa sarıgül
şebnem korur fincancı
siyaset
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
kimyasal silah
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaret için Konya'ya geldi. Mevlana Müzesi ziyaretinin ardından gazetecilerle bir araya gelen Sarıgül, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi.Sarıgül, Silahlı Kuvvetleri’nin en seçkin silahlı kuvvet olduğunu belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası demokratik dünyanın kullandığı mühimmatların dışında hiçbir mühimmat kullanmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri demokratik dünyadaki, silahlı kuvvetler içerisinde en saygın silahlı kuvvetlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hiç kimse iç siyasete çekmesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimize hiç kimse dilini uzatmaya sakın ha sakın kalkmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri bayrağımızı korumak için, toprağımızı korumak için ulusal çıkarlarımızı korumak için var gücüyle mücadele etmektedir. Özellikle sınır ötesinde yapılan büyük mücadelelerde, özellikle mavi akımda, özellikle Libya'da uluslararası alanda özellikle Katar bölgesinde, bayrağımızı dalgalandırmak için, ulusal birliğimizi ve Türkiye'nin gururunu her tarafta anlatmak için çaba gösteren Silahlı Kuvvetlerimize dil uzatılmasını doğru bulmayız. Silahlı Kuvvetlerimizi hiç kimse iç politika malzemesi yapmasın. Siyaset, Silahlı Kuvvetlerimizden lütfen elini çeksin. Mehmetçiğimizin moralini bozacak, Mehmetçiğimizin enerjisini düşürecek her türlü münafık konuşmaları reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve ulusumuzun onurudur" dedi.
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mustafa sarıgül, şebnem korur fincancı, siyaset, türk silahlı kuvvetleri (tsk), kimyasal silah
mustafa sarıgül, şebnem korur fincancı, siyaset, türk silahlı kuvvetleri (tsk), kimyasal silah

Mustafa Sarıgül: Siyaset, Silahlı Kuvvetlerimizden lütfen elini çeksin

15:37 22.10.2022
© İHAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© İHA
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hiç kimse iç siyasete çekmesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimize hiç kimse dilini uzatmaya sakın ha sakın kalkmasın" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaret için Konya'ya geldi. Mevlana Müzesi ziyaretinin ardından gazetecilerle bir araya gelen Sarıgül, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarına tepki gösterdi.
Sarıgül, Silahlı Kuvvetleri’nin en seçkin silahlı kuvvet olduğunu belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası demokratik dünyanın kullandığı mühimmatların dışında hiçbir mühimmat kullanmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri demokratik dünyadaki, silahlı kuvvetler içerisinde en saygın silahlı kuvvetlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hiç kimse iç siyasete çekmesin. Türk Silahlı Kuvvetlerimize hiç kimse dilini uzatmaya sakın ha sakın kalkmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri bayrağımızı korumak için, toprağımızı korumak için ulusal çıkarlarımızı korumak için var gücüyle mücadele etmektedir. Özellikle sınır ötesinde yapılan büyük mücadelelerde, özellikle mavi akımda, özellikle Libya'da uluslararası alanda özellikle Katar bölgesinde, bayrağımızı dalgalandırmak için, ulusal birliğimizi ve Türkiye'nin gururunu her tarafta anlatmak için çaba gösteren Silahlı Kuvvetlerimize dil uzatılmasını doğru bulmayız. Silahlı Kuvvetlerimizi hiç kimse iç politika malzemesi yapmasın. Siyaset, Silahlı Kuvvetlerimizden lütfen elini çeksin. Mehmetçiğimizin moralini bozacak, Mehmetçiğimizin enerjisini düşürecek her türlü münafık konuşmaları reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve ulusumuzun onurudur" dedi.
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