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https://sputniknews.com.tr/20221022/mehmet-ali-celebinin-annesi-oglum-milli-cepheye-katildigi-icin-cok-mutluyum-hakkim-helal-olsun-1062591662.html
Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye katıldığı için çok mutluyum, hakkım helal olsun
Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye katıldığı için çok mutluyum, hakkım helal olsun
AKP'ye katılan İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi çektiği bir videoda, "Oğlum milli cepheye katıldığı için çok mutluyum... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
mehmet ali çelebi
video
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Bir dönem CHP ve Memleket Partisi milletvekilliği de yapan İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AKP'ye katılmış, rozetini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan takmıştı."Türk milletinin varoluş gayesine sonuna kadar destek vereceğim" diyerek AKP'ye katılan Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi konuya ilişkin bir video çekerek, "Oğlum milli cepheye katıldığı için çok gururlandım. hakkım helal olsun. Cumhurbaşkanımızın yanındayız" ifadelerinde bulundu.
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mehmet ali çelebi, video, ak parti
mehmet ali çelebi, video, ak parti

Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye katıldığı için çok mutluyum, hakkım helal olsun

10:08 22.10.2022
© AAMehmet Ali Çelebi
Mehmet Ali Çelebi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© AA
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AKP'ye katılan İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi çektiği bir videoda, "Oğlum milli cepheye katıldığı için çok mutluyum, gururluyum" dedi.
Bir dönem CHP ve Memleket Partisi milletvekilliği de yapan İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AKP'ye katılmış, rozetini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan takmıştı.
"Türk milletinin varoluş gayesine sonuna kadar destek vereceğim" diyerek AKP'ye katılan Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi konuya ilişkin bir video çekerek, "Oğlum milli cepheye katıldığı için çok gururlandım. hakkım helal olsun. Cumhurbaşkanımızın yanındayız" ifadelerinde bulundu.
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