https://sputniknews.com.tr/20221022/medvedev-bm-guvenlik-konseyinin-baska-daimi-uyeleri-olabilir-ancak-yetkileri-dokunulmaz-olmali-1062599000.html

Medvedev: BM Güvenlik Konseyi'nin başka daimi üyeleri olabilir, ancak yetkileri dokunulmaz olmalı

Medvedev: BM Güvenlik Konseyi'nin başka daimi üyeleri olabilir, ancak yetkileri dokunulmaz olmalı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin başka daimi... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T18:06+0300

2022-10-22T18:06+0300

2022-10-22T18:06+0300

dünya

dmitriy medvedev

bm

bm güvenlik konseyi

bm genel kurulu

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Medvedev, “BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin sayısı artırılabilir, ancak yetkileri dokunulmaz olmalıdır. Aksi takdirde BM sistemik bir krizle karşı karşıya kalacak ve bunun sonucunda örgüt, son Milletler Cemiyeti'nin kaderini tekrarlayacaktır” ifadelerini kullandı.Medvedev, BM'nin ve kabul ettiği temel belgelerin, uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için dünyadaki tek evrensel araç olduğunu belirterek, “Araç evrensel, ancak ideal değil” diye ekledi.İnsanlık BM olmadan da yaşayabilir, ancak uluslararası hukuk sistemi bozulurMedvedev, insanlığın BM olmadan da yaşayabileceğini, ancak uluslararası hukuk sisteminin bozulmasının kaçınılmaz olacağına vurgu yaparak, “İnsanlık BM olmadan da yaşayabilir. Tarihin büyük bir bölümü böyleydi. Ancak, uluslararası hukuk sisteminin bozulması kaçınılmaz olur ve dünya güvenlik konularında dar bölgesel ve ikili anlaşmalara geri döner" ifadelerine yer verdi.Sonsuz tavizler pahasına elde edilen barış içinde bir arada yaşama, bir kuruş bile etmezFarklı devletlerin barış içinde bir arada yaşamasının mümkün ve gerekli olduğunu, ancak tarihi toprakların sonsuz tavizler ve vatandaşlarının kaderlerine terk edilmesi pahasına elde edilmesinin bir değerinin olmayacağını kaydetti.Medvedev, “Farklı devletlerin barış içinde bir arada yaşaması mümkün ve gereklidir. Ancak ne pahasına elde edildiği önemli. Eğer tarihi topraklar sonsuz tavizler ve vatandaşların kaderlerine terk edilmesi pahasına elde edildiyse, böyle bir ‘barış içinde birarada yaşama’ bir kuruş bile etmez” ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

dmitriy medvedev, bm, bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu