https://sputniknews.com.tr/20221022/maymun-ciceginde-son-durum-73-bin-437-toplam-vaka-29-kisi-hayatini-kaybetti-1062599155.html

Maymun çiçeğinde son durum: 73 bin 437 toplam vaka, 29 kişi hayatını kaybetti

Maymun çiçeğinde son durum: 73 bin 437 toplam vaka, 29 kişi hayatını kaybetti

DSÖ, dünya genelinde 73 bin 437 vaka raporlandığını ve 29 kişinin virüse bağlı hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğini duyurdu. 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T18:14+0300

2022-10-22T18:14+0300

2022-10-22T18:15+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056492672_0:0:670:378_1920x0_80_0_0_20a0ea4773fd8dd5b534977f1543597d.jpg

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 19 Ekim itibariyle maymun çiçeği salgınında son durumu içeren rakamları açıkladı. DSÖ, açıklamasında vaka sayılarında 5 Ekim’e oranla yüzde 6.6 oranında artış yaşandığını ve 4 bin 537 yeni vakanın tespit edildiğini belitti.Dünya genelinde bugüne kadar 109 ülkeden toplamda 73 bin 437 vaka bildirildiğini ve 29 kişinin virüse bağlı hastalıktan dolayı yaşamını yitirdiği vurgulandı. DSÖ salgının başlangıcından itibaren yaz aylarında vaka sayılarının yükseldiğini ancak sonbahar itibariyle vaka sayılarında düşüş gözlemlediğini ifade etti. En yüksek vaka sayıları: Amerika kıtaları ve Avrupa kıtasıMaymun çiçeği vakalarının kıtasal kıyaslama rakamlarına göre en fazla vaka, 47 bin 215 ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında bildirildi. Amerika kıtalarını 25 bin 056 vaka ile Avrupa Kıtası takip etti. Diğer kıtalarda ise vaka sayıları 1000’nin altında kaldı.DSÖ maymun çiçeği ile ilgili elde ettiği önemli bulgulara yer vererek salgının, öncelikle genç erkeklerde yüzde 97.1’lik bir oranla yaygın olmaya devam ettiğini vurguladı. Bildirilen cinsel yönelimli vakaların yüzde 87.9'u homoseksül, biseksüel ve erkeklerle seks yapan diğer erkekler olarak tanımlandı. Bildirilen tüm bulaşma türleri arasında, cinsel aktiviteler sırasında cilt ve mukozal temas yoluyla bulaşma “en yaygın olarak rapor edilen” tür olarak belirlendi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maymun çiçeği virüsü, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)