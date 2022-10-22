https://sputniknews.com.tr/20221022/korku-filmlerine-yeni-karakter-onerisi-mikroskobik-duzeyde-cekilen-karinca-yuzu-buyuk-ilgi-gordu-1062595474.html

Korku filmlerine yeni karakter önerisi: Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzü büyük ilgi gördü

Korku filmlerine yeni karakter önerisi: Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzü büyük ilgi gördü

Bir teknoloji şirketi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasına, 'karınca yüzü'ne ait yakın çekim fotoğraf damga vurdu. Birinciliğe hak kazanan fotoğraf... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T15:13+0300

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yaşam

karınca

korku filmi

fotoğraf

fotoğraf yarışması

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Bir teknoloji şirketinin düzenlediği fotoğraf yarışmasına bir karıncanın yüzüne ait fotoğraf damga vurdu.Litvanyalı doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas, 'Karınca' fotoğrafıyla yarışmaya katıldı.5-X objektif lens ile Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzüne ait o fotoğraf, birinci seçildi.Korku filmi sahnelerini andıran karede karıncanın sinirli ve gergin görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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karınca, korku filmi, fotoğraf, fotoğraf yarışması