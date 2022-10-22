https://sputniknews.com.tr/20221022/korku-filmlerine-yeni-karakter-onerisi-mikroskobik-duzeyde-cekilen-karinca-yuzu-buyuk-ilgi-gordu-1062595474.html
Korku filmlerine yeni karakter önerisi: Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzü büyük ilgi gördü
Korku filmlerine yeni karakter önerisi: Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzü büyük ilgi gördü
Bir teknoloji şirketi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasına, 'karınca yüzü'ne ait yakın çekim fotoğraf damga vurdu. Birinciliğe hak kazanan fotoğraf... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T15:13+0300
2022-10-22T15:13+0300
2022-10-22T15:13+0300
yaşam
karınca
korku filmi
fotoğraf
fotoğraf yarışması
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Bir teknoloji şirketinin düzenlediği fotoğraf yarışmasına bir karıncanın yüzüne ait fotoğraf damga vurdu.Litvanyalı doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas, 'Karınca' fotoğrafıyla yarışmaya katıldı.5-X objektif lens ile Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzüne ait o fotoğraf, birinci seçildi.Korku filmi sahnelerini andıran karede karıncanın sinirli ve gergin görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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karınca, korku filmi, fotoğraf, fotoğraf yarışması
karınca, korku filmi, fotoğraf, fotoğraf yarışması
Korku filmlerine yeni karakter önerisi: Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzü büyük ilgi gördü
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Bir teknoloji şirketi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasına, 'karınca yüzü'ne ait yakın çekim fotoğraf damga vurdu. Birinciliğe hak kazanan fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bir teknoloji şirketinin düzenlediği fotoğraf yarışmasına bir karıncanın yüzüne ait fotoğraf damga vurdu.
Litvanyalı doğa fotoğrafçısı Eugenijus Kavaliauskas, 'Karınca' fotoğrafıyla yarışmaya katıldı.
5-X objektif lens ile Mikroskobik düzeyde çekilen karınca yüzüne ait o fotoğraf, birinci seçildi.
Korku filmi sahnelerini andıran karede karıncanın sinirli ve gergin görüntüsü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.