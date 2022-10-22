https://sputniknews.com.tr/20221022/karin-agrisi-sikayeti-olan-14-yasindaki-cocuk-hamile-cikti-1062591574.html
Karın ağrısı şikayeti olan 14 yaşındaki çocuk, hamile çıktı
Karın ağrısı şikayeti olan 14 yaşındaki çocuk, hamile çıktı
Bolu'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan lise öğrencisi koruma altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T10:03+0300
2022-10-22T10:03+0300
2022-10-22T10:03+0300
yaşam
hastane
kontrol
istismar
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Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi kız ailesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Hastanede muayenesi yapılan genç kızın halime olduğu ortaya çıktı. Hastanenin bilgilendirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.Yapılan soruşturmada lise öğrencisiyle ilişkisi olduğu tespit edilen O.Ö. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen O.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Lise öğrencisi genç kız ise koruma altına alındı.
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hastane, kontrol, istismar
hastane, kontrol, istismar
Karın ağrısı şikayeti olan 14 yaşındaki çocuk, hamile çıktı
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Bolu'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan lise öğrencisi koruma altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi kız ailesi tarafından karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Hastanede muayenesi yapılan genç kızın halime olduğu ortaya çıktı. Hastanenin bilgilendirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yapılan soruşturmada lise öğrencisiyle ilişkisi olduğu tespit edilen O.Ö. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen O.Ö., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Lise öğrencisi genç kız ise koruma altına alındı.