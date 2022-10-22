https://sputniknews.com.tr/20221022/kamu-denetciligi-kurumu-universite-ogrencisinin-vegan-menu-talebini-hakli-buldu-1062592659.html

Kamu Denetçiliği Kurumu, üniversite öğrencisinin 'vegan menü' talebini haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, üniversite öğrencisinin 'vegan menü' talebini haklı buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir öğrencinin başvurusu üzerine üniversite yönetimi ile temasa geçerek, üniversite yemekhanesinde veganlar için de seçmeli... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T11:52+0300

2022-10-22T11:52+0300

2022-10-22T11:52+0300

yaşam

kdk

kamu denetçiliği kurumu (kdk)

vegan

menü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104055/74/1040557439_0:23:1010:591_1920x0_80_0_0_ec832d2c34c3b34257140e15b4a5c7c7.jpg

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, vegan olan bir öğrenci, okuduğu üniversite yemekhanesinde vegan menü seçeneğinin bulunmadığını, vegan öğrencilerin en temel haklarından olan beslenme hakkını kullanamadığını, üniversite yönetimine yaptıkları başvurunun ise sonuçsuz kaldığını belirterek, KDK'ye başvuruda bulundu.Kampüs içindeki diğer seçeneklerin de vegan öğrenciler için kısıtlı olduğunu, durumun ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığını belirten öğrenci, konunun sadece üniversitelerde değil tüm ülke genelindeki toplu yemek sisteminin bulunduğu kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda da vicdan hürriyeti kapsamına değerlendirilmesi gerektiğini savundu.Başvuruyu alan KDK, ilgili üniversite yetkilileri ile temasa geçti.KDK'nin devreye girmesi sonucu üniversite yönetimi, 1 Eylül itibarıyla seçmeli menünün servis edilmeye başlandığı yönünde bildirimde bulundu. Vegan beslenen öğrenci ve personele de diğer öğrenci ve personel ile aynı miktarda ve aynı ekonomik koşullarda yemek servis edildiğini aktaran üniversite, başvurucunun taleplerinin yerine getirildiğini bildirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kdk, kamu denetçiliği kurumu (kdk), vegan, menü