https://sputniknews.com.tr/20221022/japonyada-eylul-cekirdek-enflasyonunda-yuzde-3-yukselis-1062600345.html

Japonya'da eylül çekirdek enflasyonunda yüzde 3 yükseliş

Japonya'da eylül çekirdek enflasyonunda yüzde 3 yükseliş

Japonya'da eylül ayı çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 yükseldi. 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T18:42+0300

2022-10-22T18:42+0300

2022-10-22T18:44+0300

ekonomi

japonya

enflasyon

tüfe

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1062556422_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_ccec983f3049a2f6f7597ba95bd1da3c.jpg

İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nca güncellenen verilere göre, eylülde Japonya'da çekirdek TÜFE, Eylül 2021'e kıyasla yüzde 3 yükseliş gösterdi.Verilere göre, enerji fiyatları yüzde 16,9; gıda fiyatları yüzde 4,6 yükseldi. Gıda fiyatlarındaki artış oranı, 1981 sonrası en büyük artış oranı olarak kayda geçti.Yüzde 3'lük TÜFE artışı, tüketim vergisinin yükseltildiği dönemler dışında, 1991 sonrası en büyük artışı kaydetmiş oldu.Ulusal TÜFE son 6 aydır art arda Japonya Merkez Bankası (BoJ) yüzde 2 enflasyon hedefinin üzerinde seyrediyor.Artışın sebebi olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının piyasaya etkileri ile yükselen emtia fiyatları ve ABD doları karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeni gösterildi.Daiwa Securities Baş Ekonomisti Suehiro Toru, fiyat artışlarının yaygınlaştığını ve zayıf yen etkisinin, dayanıklı tüketim ürünler dahil, geniş yelpazede hissedildiğini söyledi."Tüketici gıda ve diğer günlük ürünleri satın almaktan vazgeçemez ve yapabilecekleri ise eğlence gibi hizmetlere yönelik harcamalarını kısmak." diyen Suehiro, bu durumun ise Kovid-19'un negatif etkisinden kurtulmayı hedefleyen hizmet sektörüne darbe vuracağını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221021/japonyada-enflasyon-8-yilin-zirvesinde-1062556345.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, enflasyon, tüfe, tüketici fiyat endeksi (tüfe)