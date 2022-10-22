İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
20:26 22.10.2022 (güncellendi: 20:28 22.10.2022)
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İstanbul Beykoz'da yarın düzenlenecek 4. MarmaRUN Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın 08.00 ila 11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şunlar:
"Kandilli Göksu Caddesi Ege kesişimi, Huzurevi karşısı, İspark karşısı, Cumayolu Caddesi Göksu Caddesi kesişimi, Marmara Üniversitesi önü, Mihrişah Valide Sultan Caddesi-Göztepe Sokak kesişimi, Mihrişah Valide Sultan Caddesi-Cumayolu Caddesi kesişimi, Küçüksu Caddesi-Cumayolu Caddesi kesişimi, Kızılserçe Sokak girişi, Toplarönü Sokak girişi, Setüstü Sokak girişi, Pazar Sokak, Gülsever Sokak girişi, Mehmet Ali Birand Caddesi - Körfez Caddesi kesişimi, Halepli Çeşmesi, Mihrabat Caddesi, Kasap Ahmet Sokak, Kafadar Sokak, Hekimler Sitesi Caddesi, Sazar Sokak, Rıfat Paşa Caddesi, Mektep Sokak, Çubuklu Caddesi - Fırın Sokak kesişimi, Çubuklu Ş. Ersin Güner Caddesi - alt geçit istikameti."
Ulusal statüde gerçekleştirilecek 10 kilometrelik yarış, Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başlayacak.
Yarışmacılar, Boğaz hattında koşarak Çubuklu iskelesinden dönüp, başlangıç noktasında koşuyu tamamlayacak.