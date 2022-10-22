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https://sputniknews.com.tr/20221022/israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1062588376.html
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a roket saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
suriye
israil
şam
hava saldırısı
hava savunma sistemi
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Suriye devlet haber ajansı SANA'nın, İsrail'in Şam'a roket saldırısı düzenlediğini belirtti. Haberde, "Patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerimiz karşılık verdi" ifadeleri yer aldı.Herhangi bir can kaybı bilgisi ise henüz paylaşılmadı.Şam yönetimi, 17 Eylül'de başkentin Şam Havalimanı ve 6 Eylül ile 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın da İsrail güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı.İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman başkent bölgesi ve çevresine saldırılar düzenliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220924/suriye-disisleri-bakani-mekdad-baris-surecinin-onundeki-tek-engel-turkiyenin-taahhutsuzlugu--1061578763.html
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suriye, israil, şam, hava saldırısı, hava savunma sistemi
suriye, israil, şam, hava saldırısı, hava savunma sistemi

İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

00:18 22.10.2022 (güncellendi: 00:19 22.10.2022)
© SputnikŞam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı
Şam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© Sputnik
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Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a roket saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Suriye devlet haber ajansı SANA'nın, İsrail'in Şam'a roket saldırısı düzenlediğini belirtti. Haberde, "Patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerimiz karşılık verdi" ifadeleri yer aldı.
Herhangi bir can kaybı bilgisi ise henüz paylaşılmadı.
Şam yönetimi, 17 Eylül'de başkentin Şam Havalimanı ve 6 Eylül ile 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın da İsrail güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı.
İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman başkent bölgesi ve çevresine saldırılar düzenliyor.
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