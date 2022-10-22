https://sputniknews.com.tr/20221022/israil-bu-yil-icinde-5-bin-300den-fazla-filistinliyi-gozaltina-aldi-1062607249.html
İsrail, bu yıl içinde 5 bin 300'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, bu yıl içinde 5 bin 300'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı
Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, geçen eylül sonu itibarıyla İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin sayısının 30'u kadın, 190'ı 18 yaş... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T22:59+0300
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İsrail askerlerinin, bu yıl içinde 5 bin 300'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, esir işleriyle ilgilenen kurumların verilerine göre hesaplanan bu sayının, serbest bırakılan Filistinlileri de içerdiği belirtildi.Açıklamada, İsrail'in Filistinli tutuklularla dolu İsrail gözaltı merkezlerinin her bir bölümünde 80'den fazla kişinin kaldığı ve aşırı yoğunluk nedeniyle sorgulamaları bittikten sonra bile Filistinlilerin 70 günden fazla buralarda kalabildikleri bildirildi.Filistinli tutukluların sıkıntılarının, bu kalabalıkla birlikte her geçen gün daha da arttığına işaret edilen açıklamada, tutukluların en çok sıkıntıyla karşılaştıkları yerlerin, başka bir cezaevine nakil, sağlık nedeniyle ya da mahkemeye çıkmak için getirildikleri geçiş ve gözaltı merkezleri olduğu belirtildi.Ofer Cezaevi'ndeki gözaltı merkezlerinin 72 kişilik kapasiteye sahip olduğu ifade edilen açıklamada, buna rağmen yeni gözaltılarla her bir merkezde alıkonulan kişi sayının 80'i geçtiği bilgisi verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221020/birlesmis-milletler-bu-yil-bati-seriada--2006dan-bu-yana-en-olumcul-yil-oldu-1062512625.html
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israil, filistin, gözaltı
israil, filistin, gözaltı
İsrail, bu yıl içinde 5 bin 300'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, geçen eylül sonu itibarıyla İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin sayısının 30'u kadın, 190'ı 18 yaş altı olmak üzere 4 bin 700'e ulaştığı ifade edildi.
İsrail askerlerinin, bu yıl içinde 5 bin 300'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen açıklamada, esir işleriyle ilgilenen kurumların verilerine göre hesaplanan bu sayının, serbest bırakılan Filistinlileri de içerdiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in Filistinli tutuklularla dolu İsrail gözaltı merkezlerinin her bir bölümünde 80'den fazla kişinin kaldığı ve aşırı yoğunluk nedeniyle sorgulamaları bittikten sonra bile Filistinlilerin 70 günden fazla buralarda kalabildikleri bildirildi.
Filistinli tutukluların sıkıntılarının, bu kalabalıkla birlikte her geçen gün daha da arttığına işaret edilen açıklamada, tutukluların en çok sıkıntıyla karşılaştıkları yerlerin, başka bir cezaevine nakil, sağlık nedeniyle ya da mahkemeye çıkmak için getirildikleri geçiş ve gözaltı merkezleri olduğu belirtildi.
Ofer Cezaevi'ndeki gözaltı merkezlerinin 72 kişilik kapasiteye sahip olduğu ifade edilen açıklamada, buna rağmen yeni gözaltılarla her bir merkezde alıkonulan kişi sayının 80'i geçtiği bilgisi verildi.